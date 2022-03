Evita spoilers en páginas web y Twitter con estas extensiones

Pongamos que tu serie favorita está a punto de terminar, o que el capítulo de la semana que viene pinta muy impactante. Internet siempre hace de las suyas y la mayoría de veces se acaban publicando filtraciones y spoilers sobre series y películas, y si eres de los que quiere evitarlos a toda costa, quizá te interese tener a mano este par de extensiones para tu navegador.

Porque puedes estar navegando tranquilamente por internet y de repente toparte con un titular que te adelanta los hechos del próximo episodio, o estar consultando tu feed de Twitter y ¡zas!, spoiler al canto. Vamos a tratar de evitar que eso pase.

Di adiós a los spoilers en internet gracias a este par de extensiones

Twitter es el que más peligro tiene, ya que por lo general, suele mostrarte contenido de los temas que te interesan, aunque no estés siguiendo a ningún usuario o hashtag en particular. Así pues, para no comerte ningún spoiler en la red social del pajarito, puedes echar mano de la extensión Larry Filter for Twitter, disponible para Chrome, Firefox y Opera.

Este addon oculta los tweets que contienen las palabras o hashtags que le indiquemos; incluso los de algún usuario en concreto.

Simplemente, tienes que añadir los términos de los que quieres evitar spoilers (por ejemplo, en mi caso, esta semana quiero evitar spoilers de One Piece, con lo cual he añadido el título de la serie y por si acaso, el número del episodio de esta semana, así como el hashtag y el nombre del protagonista).

Finalmente, puedes elegir que los tweets se oculten completamente (como en la captura superior) o que se muestren con menos opacidad. Yo he elegido que directamente se oculten, por si las moscas.

Eso sí, ¡ten en cuenta que este filtro no actúa en Tweetdeck! Por lo que si eres usuario de dicho cliente, ve con ojo.

Hay una forma nativa, y quizá más interesante porque también afecta a las apps y a todos los sitios en los que inicies sesión con tu cuenta, no solo a tu navegador. Y es que Twitter ya incluye un método para silenciar palabras e incluso cuentas, y lo mejor de todo es que podemos hacerlo de manera temporal.

Para ello, abre Twitter (ya sea en la web o en la app) y ve a Configuración y privacidad > Privacidad y seguridad > Silenciar y bloquear > Palabras silenciadas. Allí, pulsa en Añadir (en la web verás el icono del + en la esquina superior derecha) y podrás agregar los términos, usuarios y/o hashtags que quieres evitar ver.

Como ves, puedes gestionártelo un poco a tu manera. En mi caso, he elegido que los tweets no se me muestren sean de quien sean (tanto de los usuarios que sigo como de los que no) y que dentro de 7 días se elimine este filtro automáticamente, porque solo me interesa evitar los spoilers esta semana.

Evitar los spoilers en cualquier página web

Por otro lado, aunque Twitter ya lo tengas cubierto, Internet es muy grande y nadie te salva de entrar en una página web, en un foro o Googlear y de repente encontrarte un spoiler. Para que no se dé esta situación, volveremos a recurrir a una extensión de navegador.

En este caso se trata del addon Unspoiler, únicamente disponible para Chrome, que nos bloqueará elementos de las webs que puedan ser spoilers.

Es tan simple como añadir las palabras que queremos evitar en la red (véase el título de la serie, por ejemplo) y cada vez que abramos una página web en la que aparece dicho término, nos avisará con un warning en la zona superior de la pantalla, además de ocultar el contenido del posible spoiler.

Por último, cabe destacar que en los ajustes de la extensión podemos definir una lista blanca de páginas web en las que queramos que el filtro no tenga efecto.

¡Esperamos que con estos pequeños trucos dejes de comerte spoilers en Internet!