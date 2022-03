¿YouTube te pausa los vídeos aleatoriamente? Esta puede ser la solución

Estás viendo un vídeo de YouTube tranquilamente en tu ordenador y de repente se pausa. Y no has tocado ni el teclado ni el ratón; el vídeo se ha pausado automáticamente y no sabes muy bien por qué. Pero no es que se haya quedado congelada la página, es como si «alguien» le hubiese dado pausa al reproductor.

No eres al único al que le sucede. Parece que se trata de un fallo que lleva coleando en el navegador Google Chrome desde principios de 2022 y que está afectando a un buen puñado de usuarios, por lo que si pensabas que se trataba de algún virus o algo similar, no tiene pinta.

Existen algunos remedios temporales hasta que Google arregle el fallo de la pausa automática de YouTube

Tal y como podemos leer en las respuestas de este hilo de Reddit, si nos dirigimos al apartado flags del navegador podemos desactivar una opción que supuestamente soluciona este curioso fallo que muchos estamos sufriendo.

Básicamente, habría que seguir estos pasos:

Introduce chrome://flags en la barra de tu navegador. Dentro de la página de las flags, busca el término Back-forward cache. Cuando localices la entrada de Back-forward cache, establécela como Disabled (Desactivada).

Ten en cuenta que tendrás que reiniciar Google Chrome para que los cambos surtan efecto. Una vez lo hagas, los vídeos de YouTube ya no se deberían pausar automáticamente.

Eso sí, conviene revisar periódicamente el estado de dicha flag, ya que el mismo usuario que ha dado con el remedio descrito se ha dado cuenta de que ésta se reactiva automáticamente tras algún tiempo (posiblemente debido a alguna actualización del navegador).

De igual forma, también indica que el bug ya habría sido reparado en las últimas actualizaciones de Chrome. No obstante, parece que el fallo persiste en la mayoría de usuarios, pues siguen experimentando este comportamiento dentro de YouTube e incluso en otras plataformas de streaming.

Lo que sí parece más o menos seguro es que con el remedio de las flags, la pausa automática no vuelve a suceder.

Ya solo te queda ir a YouTube y comprobarlo por ti mismo. ¿Te ha funcionado este truco? ¿Se te siguen parando los vídeos aleatoriamente? Si te ha servido, quizá lo suyo sería devolver al estado «Default» la flag que has cambiado antes cuando ya haya pasado un tiempo, para así verificar si el fallo ha sido finalmente corregido por parte de Google.