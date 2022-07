Cómo pixelar una foto justo antes de enviarla por WhatsApp

¿Cuántas veces has tenido que recortar una foto o garabatear una parte de la misma para no compartir alguna parte sensible? Es habitual que nos mandemos fotografías a través del móvil, pero en ocasiones, no queremos exponer algún detalle que aparezca en la toma, especialmente si se trata de una captura de pantalla y en ella aparece un dato que no queremos exponer. Ese caso tan común ya lo podemos remediar con la nueva herramienta de WhatsApp, la cual nos permite pixelar fotos antes de compartirlas.

Si bien, como decimos, hasta ahora podíamos hacer un garabato con la herramienta del lápiz incluida en el editor de fotos de la popular aplicación de mensajería (que a fin de cuentas realizaba la misma función), ahora tenemos la oportunidad de optar por este otro método.

Llega al editor de WhatsApp la herramienta para pixelar fotos

Así pues, se trata de una opción con la que pixelaremos la parte sobre la que pasemos el dedo, tal y como funciona el lápiz con el que podemos garabatear y escribir sobre las imágenes que compartimos. De hecho, esta nueva opción se encuentra dentro de la propia herramienta lápiz.

Más concretamente, en el momento en el que vayamos a enviar una foto a través de WhatsApp (ya sea fotografiada desde la cámara de WhatsApp o la carguemos de la galería, tendremos que tocar el icono del lápiz para editar la imagen.

Acto seguido, se abrirá el editor para pintar sobre la foto. Si nos fijamos, abajo veremos diferentes grosores de línea y en la última opción, la que nos permite pixelar la imagen.

Al seleccionarla, cuando pasemos el dedo sobre la pantalla, veremos cómo va pixelando la fotografía.

Como decimos, es una opción que hasta ahora podíamos sustituir mismamente con lápiz normal, garabateando allá donde quisiéramos ocultar los datos sensibles. Sin embargo, nunca está de más tener esta alternativa, pues se antoja quizá un poco más elegante o adecuada que un garabato en medio de una foto.

Por lo menos, ahora no tendremos que perder el tiempo en abrir otra app para pixelar las imágenes que luego fuésemos a compartir; podemos realizarlo todo desde WhatsApp.

Nada de pixelar vídeos, de momento

Cabe destacar, eso sí, que solamente está disponible para las fotografías. Es decir, no podemos pixelar vídeos a través del editor de WhatsApp; entendemos que eso requeriría un proceso mucho más duro para la app, algo que no creemos que los desarrolladores estén pensando en implementar por las complicaciones que supondría (por ejemplo, realizar el seguimiento de una cara en movimiento que tiene que estar pixelada durante todo el vídeo). Recordemos que WhatsApp quiere seguir siendo una app simple y con lo más básico.

¿Qué te parece la opción para pixelar las fotos que envíes por WhatsApp? ¿Le vas a dar uso o vas a seguir usando el lápiz normal y corriente cuando tengas que tapar una parte de una foto?