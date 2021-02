¿Por qué triunfan los juegos casuales?

En la actualidad, el catálogo de videojuegos disponible es casi infinito, pues se pueden adquirir numerosos títulos de todos los géneros y en múltiples idiomas. No obstante, la gran mayoría son jugados por aficionados o gamers, dado que éstos suelen precisar cierta implicación en las partidas que los usuarios esporádicos no desean cumplir. Sin embargo, la situación es distinta cuando hablamos de juegos casuales, los títulos de mecánica sencilla que puede jugar cualquier individuo sin tener que leerse las reglas. Seguidamente, veremos cuáles son las claves de su fama y los distintos títulos que podemos encontrar.

Juegos de toda la vida

Una de las categorías más populares de los juegos casuales es la de títulos tradicionales, los cuales han existido de forma física durante décadas y por ende son familiares para todos. De este modo, incluso si las reglas del ajedrez precisan de cierto estudio, al usuario casual no le molesta porque ya conoce sus normas. En consecuencia, aplicaciones de ajedrez como Lichess, que no tiene publicidad y es de código abierto, son descargadas por numerosos usuarios que desean jugar una partida en un rato libre o antes de dormir.

Lo mismo sucede con juegos como el parchís, que cuenta con aplicaciones tan famosas como Parchis Star, el cual en Google Play tiene más de 50 millones de descargas. Este título, además de permitir al usuario disfrutar con amigos en directo, le da la oportunidad de obtener fichas extra y añadir un punto emocionante a las reglas originales. En el caso de los casinos online también encontramos un sinfín de títulos tradicionales con nuevos elementos, tal y como se muestra en la plataforma Betway, que ofrece más de cien tragaperras temáticas y clásicos como la famosa ruleta y el blackjack. Entre las decenas de categorías diferentes de slots, podemos encontrar películas, mitos, e incluso lugares.

Asimismo, este tipo de títulos también son famosos debido a que despiertan nostalgia en ciertos jugadores, puesto que les recuerda a momentos de antaño en los que dedicaban tiempo a dichos juegos. Otro ejemplo de esta categoría es Train Taxi, un título que rinde tributo al reconocido Snake que a tantos usuarios atrapó a finales de los noventa. A pesar de que presume de una colorida y dinámica interfaz, el concepto es el mismo, como sucede en otros softwares como Slither io. Habilitado para Microsoft desde mediados de 2019, el último también consiste en comer bolas para crecer y avanzar sin chocarnos con nuestro propio cuerpo.

Títulos intuitivos y llamativos

Por otro lado, también triunfan novedosos juegos con reglas simples que suponen retos cada vez más complejos, algo que podemos ver en aplicaciones como Two Dots, que consiste en unir puntos de los mismos colores. Para terminar el juego, el usuario deberá completar un total de 2875 niveles. Por su parte, Words of Wonders, que tiene más de 1200 niveles, nos pide unir una serie de letras para formar un determinado número de palabras, las cuales serán más complejas a medida que el usuario avance.

Para terminar, no podemos dejar de lado algunos títulos que cuentan con alguna regla más compleja y una interfaz más trabajada, pero que aun así pueden considerarse juegos casuales por la simplicidad de su mecánica. Uno de ellos es reconocido Candy Crush, que desde 2012 no se baja de la lista de juegos más descargados para móviles. De acuerdo con Chris Grant, uno de los directivos de la empresa del juego, ni tan solo sus creadores saben todas las razones de la fama del Candy Crush, pero parece evidente que su llamativa interfaz tiene algo que ver.

Otro juego destacable que ha crecido de forma abismal en los últimos meses es Among Us, que próximamente tendrá una nueva actualización en la que encontraremos un nuevo mapa. Este título, que brinda a su vez distintos minijuegos, consiste principalmente en encontrar el impostor de una nave espacial. Por el contrario, si nos toca ser impostor, debemos eliminar a todos tripulantes sin que nos descubran. En conclusión, si te apetece probar algún juego casual, ya sea mientras esperas el transporte público o pasas el tiempo libre en casa, recuerda que puedes escoger desde clásicos como las tragaperras hasta emocionantes títulos como Among Us.