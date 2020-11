Nuevo mapa de Among Us: primera foto, lanzamiento y más

¡Ya casi lo tenemos aquí! Ayer se dio a conocer la primera imagen del nuevo mapa de Among Us y estamos muy emocionados. Ya sabéis que este juego lo ha petado estas últimas semanas y que la redacción de ActualApp no ha quedado al margen de esta divertida moda.

De hecho aquí os contamos como podíais jugar al Among Us gratis y también algunos trucos para descubrir quién es el impostor. Es sin duda el juego del año y de hecho está nominada a los The Game Awards en las categorías de mejor juego multijugador y mejor juego móvil. Le deseamos mucha suerte.

La primera y única imagen que tenemos de este nuevo mapa nos ha llegado a través de la propia compañía. En concreto han estrenado una cuenta oficial de Twitter del juego y han aprovechado para ponernos los dientes largos con esta foto.

El mapa en Among Us es muy importante y determina casi siempre la partida. Actualmente tenemos 3 mapas y todo apunta a que este nuevo verá la luz durante la primera semana de diciembre. Algunos apuntan a que coincidirá con la gala de los premios que hemos anunciado antes, el 10 de diciembre. Estaremos atentos.

¿Qué se ve en la imagen del nuevo mapa? Pues parece ser un puesto de mando de una nave espacial, muchos afirman que es la de Henry Stickmin, pero no está confirmado. En todo caso vemos un espacio muy grande, con por lo menos una alcantarilla, y una sala a doble altura, otra novedad en el juego. Además hay bastantes puntos en los que seguro tendremos que hacer tareas.

🚀 Welcome to the official Among Us Twitter 🚀

Get all the news, peeks, and fun shenanigans here and become a part of the crew.

Here’s a special look at the NEW Among Us map! (For your eyes only!!) (Don’t show the impostors!!) pic.twitter.com/FrCkK7ZcnI

— Among Us (@AmongUsGame) November 18, 2020