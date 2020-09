Descargar Among Us [Gratis] para móvil de forma rápida y fácil

Si hay un juego que lo está petando actualmente es este. Todos los youtubers y streamers lo están jugando y su éxito es incontestable. Todos ellos utilizan la versión para ordenador, pero también hay una para móvil. Es por esta razón que os queremos contar cómo descargar Among Us totalmente gratis.

De nuevo, igual que ocurre con Fall Guys, estamos ante un juego con gráficos poco exigentes pero una jugabilidad espectacular. De hecho es un juego que podréis ejecutar tengáis el móvil que tengáis y además es un juego totalmente gratis. Eso sí, os recomendamos eliminar la publicidad pagando un par de euros.

¿Cómo funciona Among US?

El funcionamiento es relativamente sencillo. Entre los jugadores la partida habrá un impostor que deberá eliminar a los demás sin ser descubierto. Los otros jugadores deberán completar unas tareas y obviamente adivinar cual es impostor.

Durante la partida los jugadores están callados y en cuanto alguien encuentra un cadáver o pulsa un botón de emergencia se inicia una votación. Allí todo el mundo expone sus sospechas y se vota al jugador que se cree que es el impostor. Una vez elegido este jugador es eliminado y se descubre si el resto han acertado. En caso de haber fallado el juego continua hasta que en una votación se encuentre el impostor. Si esto no ocurre, la partida sigue. ¿A qué esperáis para descargar Among Us?

¿A qué se debe el éxito de este juego?

Among Us sacara de vosotros lo mejor y lo peor. Os llevará a mentir a vuestros amigos y a ponerlos unos contra los otros solo para ganar la partida. La frustración que sientes cuando te engañan solo es comparable a la satisfacción cuando consigues no ser descubierto como impostor.

Esto ha hecho multitud de youtubers y streamers hayan llenado de contenidos de este juego sus canales. Se han creado partidas con multitud de famosos, incluidos futbolistas o estrellas de la televisión. Si buscáis un poco encontraréis clips y vídeos espectaculares.

Finalmente también hay un par de aspectos que han ayudado. Descargar Among Us para móvil es gratuito y para ordenador cuesta unos 3 euros. Además el juego tiene cross platform así que no hay problema en que un jugador de móvil juegue con uno de PC.

Descargar Among Us de forma totalmente gratuita

En ActualApp ya sabéis que nos centramos en los dispositivos móviles y que por tanto aquí os vamos a contar cómo instalarlo en vuestros smartphones. El juego se encuentra disponible tanto para Android como para iOS, y como ya hemos comentado es totalmente gratuito. Así que no hay excusas. Aquí os dejamos los enlaces de descarga:

¿Qué os parece? ¿Habéis sucumbido y os animáis a descargar Among Us? En la redacción somos muy fans de este juego y la verdad es que una vez casi acabamos a puñetazos. Es un juego muy intenso y que como decimos saca lo peor de las personas. Eso sí, vale mucho la pena. ¡Larga vida a Among Us!