Consejos y trucos de Fall Guys para poder ganar una partida

¡Qué locura! Estos últimos días todo el mundo está jugando a Fall Guys. Y es que este juego lo tiene todo, es divertido, difícil, entretenido y no deja de ser un battle royale. Nuestro objetivo es ayudaros a ganar una partida y por esto hemos preparado este recopilatorio de trucos de Fall Guys.

El éxito de este juego, aparte de todo lo comentado anteriormente, viene de su gratuidad en PlayStation Plus este mes. Además todos los streamers famosos, Willyrex, Vegetta777, Ibai, Rubius y muchos otros han hecho vídeos jugando. Es el juego viral del momento sin ninguna duda.

¿Qué es Fall Guys?

Fall Guys es un juego tipo battle royale desarrollado por Mediatonic y Devolver Digital. El juego consiste en juntar 60 jugadores y hacerlos superar distintas pruebas hasta que solo quede uno.

Tiene una estética divertida, incluso infantiloide y las pruebas recuerdan un poco a los programas chinos al estilo “Humor amarillo”. Lo cierto es que como ya hemos dicho es un juego que engancha mucho y que además se puede jugar con los amigos, lo que lo hace aún más divertido.

En la jugabilidad solo se puede andar en cualquier dirección, saltar, lanzarse en plancha y coger a rivales. Así de sencillo. Es luego el entorno y las pruebas lo que aportan dificultad y también diversión.

Trucos de Fall Guys

Lo prometido es deuda. En la redacción nos gusta ponernos retos y el de hoy es ayudaros a ganar una partida en este juego. Por esta razón hemos ideado un conjunto de consejos y trucos de Fall Guys para ayudaros a conseguirlo. No os podemos garantizar resultados pero si que mejoraréis mucho. Empecemos.

Paciencia, paciencia y más paciencia

No os estamos tomando el pelo. Las pruebas de Fall Guys demandan un aprendizaje que se obtiene a medida que vas jugando. No os frustréis, debéis aprender las mecánicas de las distintas pruebas y a mejorar vuestro control de los muñequitos.

Pero este consejo también hace referencia al desarrollo del juego. No vayáis como locos, es mejor analizar la situación y no tener prisa para superar los obstáculos. Ya sabéis que la paciencia es la madre de la ciencia, y en este caso también del éxito.

Tirarse en plancha es todo un arte

Este es uno de los movimientos estrella de los muñecos. Si cuando saltas le das al botón de tirarte en plancha vuestro jugador saltará más lejos. Y aunque es cierto que luego se tendrá que levantar, también lo es que podrá superar obstáculos con más facilidad. Así que no dudéis en hacerlo cuando sea necesario. Si no lo haces nunca, difícilmente ganaras una partida.

En los circuitos intentad ir por los laterales

Este es uno de los trucos de Fall Guys más interesantes. Hay muchas pruebas que consisten en superar circuitos y llegar los primeros. Pues bien os recomendamos encarecidamente correr por los laterales de los circuitos. En ellos encontraréis menos gente y por lo tanto podréis calcular mejor cómo superar todos los retos.

Agarrar a los rivales no siempre es una buena idea

Es divertido coger a los rivales, de eso no hay ninguna duda. El problema es que nos tememos que no sirve para mucho. Es casi imposible predecir lo que ocurre en este juego y es probable que agarrar a un rival os puede traer más problemas que soluciones. A menos que lo veáis muy claro no lo hagáis.

Ir el primero no significa llegar el primero

La suerte es un factor muy importante en este juego, pero nosotros no os podemos proponer comprar un trébol de cuatro hojas como uno de los trucos de Fall Guys. Pero si que os diremos que siempre es mejor evitar aglomeraciones y no ir en primer lugar. Obviamente hablamos de las pruebas en las que se pueden clasificar varios jugadores.

¿Qué os parece? ¿Conocéis vosotros más consejos para ganar partidas en Fall Guys? Si es así nos podéis dejar un comentario y los añadiremos al artículo. Si habéis triunfado con alguno de nuestros trucos nos gustaría que nos lo contarais. ¡Larga vida a Fall Guys!