Cómo descubrir al impostor en Among Us: los mejores trucos

Ahora mismo hay un juego que está arrasando y se llama Among Us. Hace unos días ya os contábamos cómo descargarlo gratis y hoy queremos ir un paso más allá. Y es que os queremos ayudar con unos cuantos trucos que os servirán para descubrir el impostor en Among US.

Actualmente este juego es el más descargado a nivel mundial en Steam. Su adictiva jugabilidad y su reducido precio lo convierten en un producto altamente atractivo. De hecho ha desbancado a Fall Guys, otro juegazo del que hemos hablado largo y tendido.

Los mejores trucos para descubrir al impostor en Among Us

Imaginamos que a estas alturas todos sabréis como jugar a este título. Entre los participantes en las partidas hay uno, o varios, impostores que se dedican a matar al personal y sabotear cosas. El objetivo de los demás jugadores es descubrir la identidad del impostor, y aquí os vamos a ayudar.

Separemos los consejos en cosas en las que os debéis fijar durante la partida y las que deberéis detectar en la discusión y posterior votación. El orden que aparece aquí no significa mayor o menor relevancia, debéis estar atentos en todo momento. Empecemos.

Detección del impostor durante las partidas

Puede resultar obvio pero estad muy atentos al uso de trampillas. Si estáis dando un gran rodeo y encontráis a alguien en ambos lados del mapa es que se ha movido a través de una de ellas. Y claro, solo pueden ser utilizadas por los impostores.

Normalmente el impostor intenta emular a los jugadores haciendo ver que está realizando tareas. Al principio os será difícil, pero a medida que vaya quedando poca gente tenéis que mirar si la barra verde de la parte superior aumenta mientras está fingiendo. Si esta no se mueve y el jugador "abandona" la tarea, estáis frente al impostor.

El tercer truco que os ofrecemos para detectar el impostor en Among Us es un poco arriesgado. Se trata de seguir al sospechoso, eso sí, a una distancia prudencial. Debéis tener controlado en que habitaciones entra y seguir sus pasos, si encontráis un cadáver, será como encontrar oro.

El uso de las cámaras es también una gran ayuda. Es cierto que no te dicen que jugadores son, pero sí su ubicación. Si tenéis un buen sentido de la orientación, y obviamente buena memoria, os puede servir para identificar con quin estaba alguien en el momento de su asesinato.

Detección del impostor durante la discusión

Aquí la cosa se complica un poco, pero también tenemos algunas estratagemas que seguir. Vamos a ello.

Preguntad siempre que tareas estaba realizando alguien . Si tenéis sospechas, preguntad, a traición, exigiendo una respuesta inmediata. Si hay dudas, estáis frente al culpable.

Fijaros siempre en los que más acusan. Normalmente la gente utiliza la máxima de que un buen ataque es la mejor defensa. Si alguien se pasa la partida acusando a rivales, es probable que él sea el impostor.

Los mentirosos siempre ríen. La gente no está acostumbrada a mentir y en muchas ocasiones no pueden reprimir la risa. No me preguntéis por que, seguramente habrá algún tratado de psicología al respecto. Si queréis encontrar el impostor en Among Us, lo tenéis detrás de una sonrisa.

Intentad buscar contradicciones. Habitualmente el que se defiende cuenta que estaba en algún sitio con cual o tal jugador. Pues bien debéis interrogar a todo el mundo para ver si hay lagunas en las historias. Es difícil construir un relato creíble cuando eres impostor.

¿Qué os parece? ¿Tenéis otros trucos para descubrir el impostor en Among Us? Queremos saberlo, dejadnos un comentario y si funciona lo añadiremos al artículo. Estamos bastante enganchados a este juego, y nos lo pasamos en grande. ¡Larga vida a Among Us!