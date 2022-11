TikTok Now ahora regala dinero por iniciar sesión cada día

Hace poco te hablábamos de TikTok Now, una nueva app independiente de la familia de TikTok que, en pocas palabras, venía a ser la copia descarada de BeReal. Aunque TikTok Now está integrada y se puede utilizar desde la app de TikTok que todos conocemos, parece ser que la compañía está dispuesta a todo con tal de que los usuarios se olviden de BeReal y se pasen a su nuevo servicio, incluso dar dinero.

Y no hablamos de monetizar tu contenido como tal, sino que la estrategia tira por otro lado: los referidos. Cada día que inicies sesión, tendrás la oportunidad de introducir el código de otro usuario para acumular hasta un total de 7€ a la semana; y si alguien introduce el tuyo en su TikTok Now, también ganarás dinero.

TikTok Now te regala dinero si inicias sesión cada día e introduces el código de otro usuario

Pero, ¿cómo puedo ganar dinero con TikTok Now? Si todavía no eres usuario de la red social, simplemente tienes que descargar la app en tu móvil y registrarte para poder acceder a ella.

Luego, necesitarás un código de invitación de cualquier otro usuario; bien puedes usar el de un amigo tuyo o alguno que encuentres por Twitter o YouTube; no falta gente compartiendo sus códigos.

Una vez ya tengas TikTok Now, desplázate hacia el menú lateral de la derecha donde encontrarás tu perfil. Toca en tu foto de perfil (zona inferior derecha) para entrar en la zona de recompensas. Desplázate hacia abajo donde podrás introducir el código de invitación. Tras confirmar el código, sube hacia arriba donde podrás reclamar la recompensa diaria.

Cada día que realices esta acción, obtendrás 70 céntimos (salvo el segundo día, que sube a 1,5 euros) y si completas la semana, tendrás 2€ extra, sumando un total de 7€ como máximo.

Por otra parte, tú también puedes compartir tu código personal para que otros usuarios lo introduzcan en sus TikTok Now, ganando dinero cuando lo usen e inicien sesión. De esta forma, puedes obtener hasta otros 7€ extra.

Esta promoción, en principio, estará vigente de 12 de noviembre a 19 de noviembre y por el momento no sabemos si TikTok la alargará o lanzará otra similar próximamente.

Ya hay quien ha aprovechado esta promoción para crear estafas

Y cómo no, los hay que no pierden el tiempo y ya han aprovechado para crear el caos aprovechando el tirón que está teniendo esta promoción de TikTok Now.

Recuerda tener cuidado con los enlaces y mensajes que recibes, sobre todo, ten en cuenta que TikTok no te pedirá dinero. La forma más sencilla de evitar caer en un phishing de TikTok Now está en copiar y pegar los códigos que vayas a utilizar, sin pinchar en ningún enlace de invitación.

¿Crees que esta campaña le servirá a TikTok para comerle terreno a BeReal? ¿Lo usarán sus usuarios para solo para hacerse con el dinero y seguirán publicando su contenido BeReal? Puedes dejarnos tu opinión más abajo.