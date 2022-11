Seguramente ya estás al corriente de los últimos movimientos de Twitter. Finalmente, y tras algunos tira y afloja, Elon Musk ha adquirido la compañía y ya ha comenzado a realizar algunos cambios que los usuarios de la red social no han percibido del todo bien: desde obligar a pagar 8 € al mes por mantener la insignia de verificación (junto a otros beneficios) o reducir drásticamente la plantilla de empleados de la empresa (para más tarde volver a recurrir a parte de ellos). Esta polémica gestión ha derivado en la salida de algunos usuarios hacia otra red social similar que hasta ahora ha pasado algo desapercibida pese a llevar 4 años en activo: Mastodon.

¿Qué es Mastodon, exactamente? Pues no es tan fácil de resumir, pero lo primero que llama la atención es que se trata de una red social descentralizada y de código abierto, sin publicidad y sin algoritmos persuasivos que te recomiendan contenido patrocinado.

En Mastodon tú tienes el control de todo lo que quieres ver

Si los usuarios de Twitter se están pasando a Mastodon, es porque existe un nexo de unión entre ambas redes sociales. Mastodon es parecida a Twitter, pues implementa el microblogging como base, al igual que Facebook o Tumblr, por ejemplo.

Las publicaciones pueden incluir texto, fotos, audio, encuestas, emojis y filtros de audiencia (quién puede ver, quién puede responder…). De igual forma, también puedes seguir a otros usuarios, mencionarlos, responder a sus posts, etc. Todo lo que esperaríamos de una red social moderna, vaya.

Su punto diferencial está en el concepto. Mastodon no es «una web» o una app general donde te registras y tienes todo a tu disposición, sino que se divide en servidores temáticos e independientes. Así, puedes unirte a un servidor de arte, a otro de tecnología, a otro de LGTB… Podríamos decir que es algo así como una mezcla de Reddit y Discord, en este sentido.

Eso sí, con tu cuenta de Mastodon puedes unirte a cualquier servidor, pero primero deberás entrar en uno para poder acceder la red social en sí. Además, cada servidor tiene sus propias normas, ideal para adaptarse a las necesidades de cada grupo de gente.

Puedes crear tu propio servidor, pero no es tan sencillo como en Discord

Y si no encuentras ningún servidor que te llame la atención, siempre puedes crear el tuyo propio para que otra gente se una a él y crear un entorno seguro donde compartir contenido temático. Eso sí, primero debe cumplir con una serie de requisitos, tales como configurar un backup diario para que se pueda incluir en el feedverso de Mastodon.

Por otro lado, es posible que te preguntes: si no tiene publicidad, es de código libre y no vende nuestros datos, ¿cómo se mantiene Mastodon? Principalmente a base de patrocinadores y de mecenas en Patreon. Eso sí, los patrocinadores no tienen capacidad para introducir publicidad ni nada similar.





En definitiva, la sensación que nos deja Mastodon es que se trata de una red social muy de nicho, muy nerd, pero que sin duda puede generar buenas comunidades con contenido realmente interesante. No tenemos la certeza de que vaya a arrebatarle su trozo de pastel a Twitter (¿os acordáis cuando WhatsApp cambió sus términos y condiciones y todos nos íbamos a ir a Signal?), pero sí puede servir para que algunos usuarios encuentren una alternativa interesante.

Descargar la app de Mastodon para iPhone y Android

Como cabría esperar, Mastodon tiene una app oficial (y, evidentemente, gratuita) que podemos descargar para iPhone desde el App Store y para Android desde el Google Play.

Pero además también cuenta con un montón de apps de terceros tanto de pago como gratuita, no solo para los principales sistemas operativos de móvil, sino para otros tantos. Y si no, siempre puedes acceder a Mastodon desde la web, estés en el dispositivo que estés.