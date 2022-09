Descargar TikTok Now, la nueva app de TikTok para publicar una foto al día

A principios de año irrumpía una nueva red social con una idea ciertamente llamativa: la app te enviaba una notificación a una hora aleatoria y tenías que subir una foto al momento, la cual se disparaba con la cámara trasera y frontal a la vez para que tus amigos te viesen tanto a ti como tu alrededor. Sí, hablamos de BeReal, que desde entonces ha comenzado a hacer bastantes números, y TikTok, que ha visto filón, no se ha quedado de brazos cruzados lanzando TikTok Now, una app para descargar de forma independiente (aunque también se puede acceder desde la principal).

¿Qué es TikTok Now? En pocas palabras, una fusilada al concepto de BeReal. Prácticamente, cuenta con las mismas funciones clave, por lo que si ya eras usuario de la app original, en TikTok Now no te vas a perder.

Sube una foto cada día a una hora aleatorio junto con tus amigos

No es la primera vez que vemos como una app se «inspira» en otras. Lo hemos vivido con Instagram tomando prestadas muchas de las ideas de Snapchat, y ahora TikTok hace lo propio para seguir expandiéndose todavía más.

TikTok Now no tiene mucho misterio, aunque su planteamiento, al igual que el de BeReal, sí que suena divertido. Para el que no sepa de qué va el asunto, procedemos a un resumen:

El objetivo de este tipo de formato es mostrar a tus amigos los momentos «reales» de tu día a día. Porque aquí no puedes planear tus publicaciones ni subir fotos cuando tú quieras, sino que es la app la que te envía una notificación diaria a una hora aleatoria y ese es el único momento en el que puedes colgar contenido (bueno, te dan 3 minutos de margen).

Pero no solo tú: tus amigos también recibirán la notificación al mismo tiempo, por lo que todos veréis lo que estáis haciendo en ese mismo instante.

Fotos y vídeos por defecto compartidos con tus amigos

TikTok Now captura las fotos con la cámara trasera y delantera, montando una imagen sobre la otra para mayor concepción de la situación en la que estás y lo que te rodea. Además, no solo te permite realizar fotos, sino que también puedes optar por subir un vídeo de 10 segundos (una de las principales diferencias con BeReal).

Y, como venimos diciendo a lo largo de la entrada, TikTok Now tiene un componente más bien privado que público, ya que principalmente está pensado para compartir tus publicaciones con tus amigos. No obstante, en los ajustes se puede establecer el contenido sea público, siempre y cuando tengas más de 18 años.

En cuanto a la privacidad de los menores, TikTok Now hereda las mismas condiciones que la app principal: La cuenta de los menores de 16 años será privada por defecto, los menores de 18 no pueden compartir sus publicaciones en la pestaña «Búsqueda» y los usuarios de entre 13 y 15 años disponen de herramientas para limitar comentarios.

Descargar TikTok Now para iPhone y Android

Si ya eres usuario de TikTok y te llamaba la atención BeReal, pero te daba pereza apuntarte a otra red social más, o simplemente tienes más amigos en TikTok, quizá esta variante sea lo que estabas esperando. TikTok Now se puede descargar gratis tanto en iPhone desde el App Store como en Android desde el Google Play, pero también se puede usar directamente desde la app principal de TikTok.

¿Será este el futuro del formato «stories»? ¿Enterrará TikTok Now a BeReal? Ya solo queda que Instagram también se sume a la fiesta.