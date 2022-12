Puede que te estés perdiendo notificaciones en Instagram y no lo sepas

Con los años hemos ido viendo cómo Instagram ha añadido nuevas funciones a lo que en un principio solo era una red social de fotografía. Ahora, además de ver y subir fotos, podemos chatear e incluso comprar productos directamente a través de la app; pero para sacarle el partido a todas estas características de Instagram, las notificaciones son la parte más clave, pues sin ellas no nos enteramos de nada de lo que suceda en la aplicación.

Pero hay ocasiones en las que, por algún motivo, no las recibimos. Y es que seguramente te hayas preguntado alguna vez: ¿por qué no me llegan las notificaciones de Instagram?, la aplicación o la configuración de tu móvil pueden afectar a que éstas no te avisen y tengas mensajes en la bandeja de entrada que nunca has visto.

Revisa estas opciones para asegurarte de que recibes todas las notificaciones de Instagram

Y el hecho de no recibir notificaciones puede comportar que no te enteres de tus me gusta, de los comentarios que alguien te deje, o de las publicaciones que más te interesan (es decir, de aquellas cuentas a las que le hayas activado los avisos de publicación).

Solicitudes de mensajes

Una de las zonas más «ocultas» que los usuarios no suelen tener muy presentes es el apartado de las solicitudes de mensajes. Se trata de una bandeja de entrada dentro de Instagram Direct donde llegan aquellos mensajes enviados por cuentas a las que no sigues.

Es posible que alguien te haya escrito y tengas algún mensaje en ese apartado, al cual puedes llegar entrando en Mensajes y tocando en Solicitudes.

Por otro lado, ese punto rojo que puedes ver en la captura de arriba justo al lado del nombre de usuario indica que tienes notificaciones pendientes en otra cuenta en la que hayas iniciado sesión (para aquellos que gestionan más de un perfil).

Cuidado si usas Instagram desde el ordenador

Si eres de los que pasa más tiempo en el ordenador y utiliza más la versión web de Instagram, debes saber que el portal no es demasiado fiable en según qué escenarios.

Aunque en sus últimas actualizaciones ha recibido interesantes aportes como poder realizar publicaciones, sigue siendo una alternativa bastante limitada. Por ejemplo, si bien resulta muy cómodo contestar los chats de Instagram desde el PC, en ocasiones nos hemos encontrado que algunos mensajes de nuestros interlocutores no aparecían en la conversación, mientras que en el chat del móvil, sí.

Luego, el propio apartado de notificaciones también tiene serias carencias. En ocasiones te mostrará un punto rojo indicándote que tienes actividad por revisar, para luego no mostrarte nada nuevo. Pero en realidad sí que existe una notificación pendiente de ver, solo que, por algún motivo, no aparece reflejada en la versión web. Éstas suelen ser aquellas relacionadas con sugerencias, recomendaciones de cuentas, con reels nuevos, o similares.

Así pues, resulta difícil fiarse de la versión web de Instagram, especialmente en lo que a notificaciones se refiere.

Revisa el modo No molestar y configuración de Instagram

Todos los móviles hoy en día incluyen el modo «No molestar», con el que dejamos de recibir avisos y, como es evidente, también se silencia el sonido de notificaciones de Instagram.

Si tienes la certeza de que te estás perdiendo alguna notificación de la app, échale un vistazo a los Ajustes de tu terminal, entrando en el apartado de Notificaciones y buscando Instagram para revisar que todo está en orden o activar aquellas notificaciones que estén deshabilitadas.

Por otra parte, también sería recomendable abrir la aplicación de Instagram, ir a tu perfil, tocar el icono de las tres rayas y entrar en Configuración y luego en Notificaciones para comprobar que tienes activadas las notificaciones que deseas recibir (y aprovechar para desactivar aquellas que no te interesen tanto, como por ejemplo la de los Reels nuevos diarios).