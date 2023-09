One Piece: Dónde ver el anime y leer el manga en España

Con el mega éxito de la adaptación de Netflix, la aventura de Luffy está atrayendo nuevos adeptos que quieren formar parte de la tripulación de los Sombrero de Paja. Sin embargo, el anime de One Piece no es tan fácil de ver en España, porque su distribución no es tan accesible como otras series, pero buenas noticias; si la quieres ver, la puedes llegar a ver.

En esta entrada te mostramos dónde seguir el anime de One Piece en español, así como leer el manga en el caso de que quieras dar el salto al papel, donde la trama está todavía más avanzada que en el anime.

Cabe destacar que, al momento de escribir estas líneas, One Piece sigue en publicación tanto en el anime como en el manga, sumando más de 1000 entregas en ambos medios.

Dónde ver el anime de One Piece legalmente en España

Crunchyroll

Hoy por hoy, Crunchyroll es la única manera que tenemos de ver One Piece de forma legal en España. Eso sí, cabe destacar que solo está disponible con doblaje japonés con subtítulos en español de España, ofreciendo una traducción impecable.

VER ONE PIECE: EN CRUNCHYROLL

Esta plataforma dispone de todo el anime, desde el primer episodio hasta el último, aunque para ver los episodios antiguos deberemos estar suscritos al Premium de Crunchyroll (desde 4,99 €/mes). Los episodios más nuevos están disponibles gratis, y se publica uno nuevo subtitulado en castellano cada domingo a las 9:00 h (horario de España), pocas horas después de su estreno en Japón.

¿Dónde puedo ver One Piece con doblaje en español?

Respecto al doblaje, la serie llegó a emitir 263 episodios doblados al castellano desde su estreno en Telecinco en 2003, pasando por canales como Fox Kids (reconvertido a Jetix) y Boing, siendo su última emisión por allá en 2012 en el canal infantil de Mediaset.

Desde entonces, el anime de One Piece doblado al español no está disponible en ninguna plataforma, ni a la venta en formato físico. En resumidas cuentas, no puedes ver One Piece doblado en castellano de manera legal.

One Piece en catalán gratis en SX3

Hace unos meses, One Piece regresó a las televisiones catalanas tras 9 años fuera de la parrilla televisiva, y actualmente se encuentra en emisión. Pero en esta ocasión no solo podemos seguir las aventuras de Luffy en la tele, sino que también podemos ver la serie a la carta a través de la web y app SX3, donde la cadena comparte temporadas completas del anime.

VER ONE PIECE EN CATALÁN: EN SX3

Eso sí, la disponibilidad de los episodios es temporal, con lo cual conviene verlos rápido antes de que desaparezcan de la plataforma.

Quizá te interese el proyecto One Pace

Por otra parte, teniendo en cuenta que la serie cuenta con más de 1000 entregas y subiendo, un grupo de fans se lanzó de cabeza a editar toda la serie con tal de reducir el metraje repetitivo de la misma, así como escenas de relleno que no ocurren en el material original.

Este proyecto sigue activo a día de hoy, y aunque todavía no están editadas todas las sagas, sí que puede ahorrarte mucho tiempo de cara a las últimas temporadas del anime. No es tan necesario en los primeros compases de la serie, pues de aquella los episodios aún gozaban de buen ritmo y no se hacía tan necesario meterle tijeretazos.

Los episodios están disponibles con subtítulos en inglés, y la mayoría de ellos también en español. Tienes más información de One Pace en este otro artículo.

One Piece cuenta con 15 películas de animación

Aunque el doblaje del anime está aparcado desde hace años, cabe destacar que en los últimos años sí que hemos disfrutado de las películas dobladas a nuestro idioma. Todas ellas se encuentran a la venta en DVD y Bluray en España editadas por Selecta Vision, y además los últimos lanzamientos también se han estrenado en cines con una abrumadora acogida por parte de los fans.

Las 3 últimas películas las puedes disfrutar en Prime Video dentro de la suscripción Prime, con su respectivo doblaje en castellano y catalán, así como japonés subtitulado.

VER LAS (3 ÚLTIMAS) PELÍCULAS DE ONE PIECE: EN PRIME VIDEO

Ten en cuenta que estas películas no siguen el canon de la serie, por lo tanto, los eventos narrados en ellos no afectan a la trama principal de la obra. Eso sí, conviene verlas tras según qué episodios del anime; tienes una lista en esta entrada.

Dónde leer el manga de One Piece

Si no eres tanto de anime y prefieres leer la obra del puño y dibujo de Eiichiro Oda, el autor de One Piece, puedes pasarte al manga. Con cerca de 1100 capítulos publicados semanalmente (recopilados en más de 100 tomos), el manga ha entrado en la recta final para encarar el final de la obra. ¡Quedan pocos años para saber qué es el One Piece!

Para empezar desde el primer capítulo, puedes leer los primeros 12 volúmenes gratis de forma temporal y en español en una nueva web lanzada por Shueisha (editorial japonesa de la marca One Piece) para celebrar el lanzamiento del Live Action. Estos 12 tomos comprenden alrededor de 100 capítulos y están cedidos por Planeta Cómic, la editorial que distribuye el manga de One Piece en España.

LEER GRATIS 12 PRIMEROS TOMOS DE ONE PIECE EN ESPAÑOL: EN SHUEISHA (Temporalmente)

Si estás al día y quieres leer los nuevos capítulos, puedes hacerlo gratuitamente y en español cada domingo a las 17:00, pegado al lanzamiento en Japón, en MangaPlus, la web y app oficial de Shueisha

LEER GRATIS NUEVOS CAPÍTULOS DE MANGA DE ONE PIECE: EN MANGAPLUS



No obstante, la traducción en español de los contenidos de MangaPlus deja bastante que desear, con lo cual suele recomendarse leer la versión en inglés.

Comprar el manga de One Piece en España

Finalmente, si eres de los que no concibe leer manga en una pantalla y prefiere hacerlo en papel, Planeta Cómic lleva años editando el manga en nuestro país. Puedes adquirir los tomos en cualquier librería o en Amazon y Fnac, a un PVP de 8,50 € la unidad.

COMPRA TOMOS DE ONE PIECE: EN FNAC

COMPRA TOMOS DE ONE PIECE: EN AMAZON

Los tomos de One Piece salen a la venta en España cada 3 meses, aproximadamente, con apenas un par de entregas de diferencia respecto a los números de Japón.

Ahora también en formato 3 en 1

Por otra parte, Planeta también ha comenzado a editar One Piece en formato 3 en 1, recopilando 3 tomos en un gran libro, lo que se conoce como Tankobon. Esta edición no solo está disponible en español, sino, por primera vez, también en catalán.

COMPRA ONE PIECE 3 EN 1: EN FNAC

COMPRA ONE PIECE 3 EN 1: EN AMAZON

La regularidad de esta versión también ronda los 3 meses entre publicación y publicación, y la podremos encontrar en tiendas a un PVP de 16,95 € euros.

Esto es todo por nuestra parte. Esperamos que esta guía haya servido para llegar a buen puerto y así ver One Piece de tu forma preferida.