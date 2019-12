Los mejores mandos para jugar con Smartphones

La oferta de juegos para smartphones es muy interesante y variada. Hoy en día, podemos descargarnos novedades de gran calidad con las que disfrutar de entretenidas horas de gaming.

No obstante, jugar con un teléfono móvil no siempre resulta fácil. Dependiendo del tipo de juego y de las horas que le dediquemos, podemos encontrarnos con algunos inconvenientes. El tamaño y la forma poco ergonómica del teléfono puede causarnos molestias en las manos y articulaciones. Las pantallas también son un handicap cuando tenemos que pulsar los botones, ya que perdemos visibilibidad y no disfrutamos como nos gustaría. Para solucionarlo, comprar un buen mando para jugar con dispositivos Android o iPhone es una opción más recomendada.

Mandos para jugar con el móvil, el dispositivo ideal para cualquier gamer

Para conocer las características de los mandos para móvil que existen en el mercado, sólo tenemos que visitar la web mandoparamovil.net. En este sitio de referencia, encontraremos toda la información sobre mandos para jugar con el móvil de última generación. Así, conoceremos detalladamente sus pros y sus contras y su clasificación en función de precios, funcionalidad y características.

Los mandos para jugar con el móvil o gamepads son dispositivos ligeros y de tamaño reducido que nos permiten jugar con el móvil sin tocar la pantalla. Estos se componen de botones como los que podemos encontrar en los mandos de las video consolas. De hecho, hay muchos que son compatibles con otros dispositivos, como tablets, ordenadores y videoconsolas.

Encontrar un mando que nos resulte cómodo y funcional nos hará disfrutar de nuestra experiencia de juego al máximo nivel y de una forma más rápida e intuitiva.

Los mejores gamepads para móvil y tablet

El mundo tecnológico está en constante cambio. Cada temporada, podemos encontrar en el mercado nuevos modelos con versiones mejoradas y mucho más sofisticadas. Para los mandos de juego para sistemas Android e iOS existe una amplia oferta tanto en precios como en funciones. Nos hemos dejado aconsejar por nuestros compañeros de mandoparamovil.net para traerte esta lista de mejores mandos para tu smartphone:

PowerLead inalámbrico Ipega 9037

El Ipega 9037 es un mando de color negro, fabricado en plástico y muy parecido al mando de la Xbox. Su diseño compacto, la situación de sus botones (en los laterales) y su peso ligero lo convierten en un controlador muy fácil de utilizar. El Ipega tiene función inalámbrica por Bluetooth 3.0 de hasta 8 metros, además de un soporte telescópico que permite colocar dispositivos móviles de hasta 6 pulgadas.

Este mando para jugar con Smartphone es compatible con Android 3.2 y versiones superiores y con Win8, Win7, WinXP, Android TV y Android Box TV.

Dependiendo del tipo de juego que vayamos a utilizar, podemos elegir entre sus dos modos de funcionamiento: el modo de control de juego y modo ratón. El Ipega tiene una batería de litio de 16 horas de autonomía.

Ipega PG-9023

El modelo 9023 de Ipega es compatible con iPhone, iPad, iPod, Windows y casi todos los sistemas operativos Android. El Ipega 9023 tiene unos mandos muy fáciles de utilizar, distribuidos a la derecha e izquierda en la parte superior del mando y que permiten un juego dinámico y muy cómodo.

Para utilizar este mando para jugar con el móvil solo necesitamos conectarnos con Bluetooth V 3.0. (su alcance máximo es de 8 metros) y utilizar su soporte telescópico para teléfonos de 5 a 10 pulgadas. La batería de litio nos permitirá jugar hasta 20 horas seguidas. Podrás jugar tanto a juegos de smartphone como con emuladores.

Ipega 9083

La estructura ergonómica y el diseño en negro y rojo hacen del Ipega 9083 un modelo muy llamativo. Su forma, su peso ligero y el soporte de extensión de 11 pulgadas nos permite un juego cómodo durante horas.

El Ipega 9083 tiene un sistema de seguridad para que entre en estado de reposo si no lo utilizamos. Su batería nos permite jugar hasta 10 horas. Su diseño lo hace compatible con los sistemas operativos Android, Win7, Win8 y Win10. En el caso de dispositivos iOS, solo es compatible con algunos juegos.

Ipega PG-9025

El Ipega 9025 es de diseño compacto y robusto. Su batería nos permite hasta 18 horas de juego sin necesidad de carga. Y el Bluetooth 3.0 nos permite jugar hasta a una distancia de 8 metros. Su soporte telescópico es adecuado para móviles de 6 pulgadas.

Este modelo es compatible con Android y con Windows, Stand de Android y Android TV. Para modelos iPhone solo funcióna si descargamos los juegos de la App Store.

Mad Giga PS3

El Mad Giga PS3 se caracteriza por su estructura antideslizante que lo hace muy cómodo. Este mando para smartphone tienen dos sticks analógicos situados en posición de precisión de 360º. Además, cuenta con un sistema de doble vibración que se activa cada vez que en el juego se produce un choque, golpe o una situación de acción.

Este gamepad funciona con bluetooth y es compatible con dispositivos Android y también con PC Windows XP / 7/8 / 8.1 / 10, tablets y TV Box.

EasySMX Mando para PC

Si buscamos un agarre que resulte sólido y cómodo, el EasyMX nos ofrece un mando compacto con revestimiento en goma antideslizante. Su motor de vibración asimétrico nos proporciona un juego con tres niveles de vibración para disparos, explosiones y otras acciones.

Su tecnología inalámbrica 2,4 GHz permite utilizarlo sin cable a una distancia máxima de 10 metros. El EasyMX es compatible con dispositivos Windows XP, Vista, Windows8, PS3 y Android.

Consejos para comprar un mando para móvil

Los gamepads nos permiten disfrutar de una experiencia de juego cómoda y satisfactoria. Pero elegir el mejor mando para nuestro dispositivo móvil no siempre es fácil debido a la cantidad de modelos que existen.

La conectividad es un aspecto a valorar cuando compremos un mando de juego para smartphones. Si nuestro dispositivo es Android, deberemos tener en cuenta si permite conexión por bluetooth. Es importante que nos fijemos si es una versión 2.0, 3.0 o posterior.

Otro aspecto que tenemos que evaluar si queremos un juego cómodo es el diseño del mando. Cuanto más ergonómico y ligero sea, más fácil nos resultará jugar.

Los botones son otra característica de los gamepads que no debemos pasar por alto. Deberemos fijarnos en qué distribución se adapta mejor a nuestro estilo de juego.

Con un mando para móvil, disfrutaremos mucho más de nuestros juegos.