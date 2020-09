Juega gratis al Among Us en PC o MacBook gracias a Samsung

En ActualApp estamos muy enganchados a este juego. De hecho cada noche quedamos para jugar y se nos hace bastante tarde. Esto tiene sus consecuencias cada mañana pero también nos permite descubrir todo tipo de trucos. El de hoy os servirá para poder jugar totalmente gratis al Among Us en un PC o Mac.

Ya os hemos hablado largo y tendido de este juego. Se trata del éxito del momento, siendo el juego más descargado a nivel mundial en Steam. Esto último es un honor que no todo el mundo consigue, i mucho menos con tanta rapidez. Es cierto que el hecho de que cueste solo unos 4 euros también ha ayudado.

Cómo jugar gratis al Among Us de forma rápida y fácil

La cosa está muy mal y seguro que hay alguno que no quiere pasar por caja. En ActualApp estamos totalmente en contra de la piratería, eso que quede claro. En este caso pero os vamos a contar un método totalmente legal que hemos descubierto por casualidad. Además si sois usuarios de Mac es la única vía que tenéis para jugar gratis a Among Us.

Cómo decimos en el título la picaresca en este caso nos viene de la mano de Samsung. Y en concreto de una opción que habilitaron hace unos años llamada Dex, que permite convertir tu móvil en un ordenador. Esto está habilitado para cualquier modelo Galaxy o Note a partir del S8.

Como configurar Dex y Among Us

No hay mucho secreto en ningún de los dos casos. Lo primero que debéis hacer es descargar Among Us en vuestro móvil. Como ya os contamos hace unos días el juego en su versión móvil es totalmente gratis, así que no hay problema. Si que os recomendamos pagar los dos euros que te permiten eliminar la publicidad, pero cómo veáis.

Una vez lo tengáis hecho os vais al PC o Mac y entráis en la página web de Samsung Dex. Allí encontraréis todo lo que necesitáis descargar para ejecutar Dex. Luego bastará con que conectéis el móvil con un cable USB-C al ordenador y todo listo. Podréis jugar a Among Us utilizando teclado y ratón y a pantalla completa.

¿Qué os parece? ¿Habíais pensado en esta opción para jugar gratis al Among Us? Si tenéis algún problema durante el proceso no dudéis en dejarnos un comentario y os ayudaremos. ¡Larga vida a la picaresca!