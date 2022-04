¿Tu iPhone envía SMS internacionales cada vez que insertas la SIM? Esta es la solución

Este mes la factura del teléfono me ha llegado más cara de lo normal. Lo curioso es que no he variado mis consumos habituales: no me he pasado de la cantidad de datos contratada ni he llamado más minutos de los que ya me entran en la tarifa. Entonces, ¿qué ha pasado? Los gastos extras aparecen como SMS internacionales, algo que los iPhone envían automáticamente cada vez que introduces la tarjeta SIM.

Porque eso sí, este mes ha habido traqueteo con la tarjeta SIM, ya que he estado utilizando otro terminal, alternándolo con el iPhone que tengo como móvil principal. Así pues, no han sido pocos los SMS internacionales que el iPhone ha enviado a Reino Unido, más concretamente.

Los iPhone envían SMS internacionales «de comprobación» para activar iMessage y FaceTime cada vez que insertas la SIM

Tardé un tiempo en atar cabos y darme cuenta de que el envío de estos SMS tenían lugar cuando introducía de nuevo la SIM en el iPhone, pues el propio dispositivo no avisa de ello en ningún momento, todo sucede en segundo plano y puede que ni te enteres hasta que te llegue la factura y empieces a tirar del hilo.

Al final, poniéndome en contacto con mi operadora y paralelamente buscando información por mi cuenta, vi que se trataba de una suerte de «verificación» que Apple realiza para habilitar los servicios tanto de iMessage como de FaceTime -y no es algo especialmente nuevo, pues leí casos similares fechados de bastantes años atrás.

Resulta que Apple envía estos SMS internacionales a Reino Unido y, estando en España como es mi caso, se aplica un cargo que varía dependiendo de la compañía o tarifa a la que estés contratado.

Así, desde el servicio de atención al cliente de mi operadora me recomendaron desactivar iMessage y FaceTime para evitar que, la próxima vez, el iPhone envíe esos SMS internacionales. Como no uso ninguno de estos servicios, así lo hice, y de paso aprovecho para dejar por aquí los pasos a seguir y evitar más disgustos.

Cómo desactivar iMessage y FaceTime en tu iPhone

Como decimos, si no tienes pensado utilizar iMessage o FaceTime en tu día a día, y sueles poner y quitar tu SIM habitualmente en un iPhone (y los SMS internacionales no entran gratuitos en tu tarifa telefónica), quizá sea recomendable desactivar iMessage y FaceTime. Para hacerlo, solo hay que seguir estos pasos.

Entra en los Ajustes de tu iPhone.

Desplázate hacia abajo hasta encontrar Mensajes.

Entra en Mensajes y desactiva la opción iMessage.

Vuelve a los Ajustes y ahora entra en FaceTime.

Desactiva la opción FaceTime.

Ahora ya estarían desactivados y la próxima vez que actives tu SIM en el iPhone tendrías un problema menos.

Eso sí, importante: Ojo porque cuando insertes tu SIM de nuevo en el iPhone, te saltará un mensaje para reactivar iMessage y FaceTime, pues el teléfono detectará que están deshabilitados. Acuérdate de pulsar en «cancelar» para que el iPhone no los active por su cuenta y envíe el dichoso SMS internacional de comprobación (porque ya sabemos que los iPhone suelen hacer cositas sin consultar).