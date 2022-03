Cómo evitar que tu iPhone desinstale apps automáticamente

Aunque los iPhone actuales disponen de altas capacidades en lo que a almacenamiento se refiere, su sistema operativo, iOS, está programado para que de vez en cuando pase la escoba y se dedique a desinstalar apps automáticamente. Por eso, en ocasiones, cuando vamos a buscar alguna aplicación que tenemos instalada, vemos el icono de la nube junto a su nombre (como en la imagen que encabeza esta entrada).

Eso significa que el iPhone la ha eliminado porque ha detectado que llevábamos un tiempo sin usarla. No obstante, la parte positiva es que no elimina ningún dato ni contenido de la misma.

De esta forma puedes hacer que tu iPhone deje de desinstalar las apps automáticamente

Si estás harto de que esto suceda y no quieres que tu iPhone vuelva a borrar las apps sin tu consentimiento, existe una opción dentro de iOS que permite desactivar dicha función. Para ello, seguiremos los siguientes pasos:

Primero de todo, vamos a los Ajustes del iPhone o iPad. La encontrarás en alguna de las pantallas de tu dispositivo, o dentro de alguna carpeta.

Dentro de Ajustes, desplázate hacia abajo hasta encontrar la categoría App Store. Tócala para entrar en ella.

En App Store, baja hasta ver la opción Desinstalar apps no utilizadas y desactívala, tal y como puedes ver en la imagen bajo estas líneas.

A partir de este momento, el iPhone no podrá desinstalar las apps automáticamente cuando estés un tiempo sin utilizarlas o cuando necesite liberar espacio de almacenamiento.

Por qué se eliminan las apps automáticamente

Como decíamos antes, el iPhone realiza esta limpieza para liberar espacio de la memoria del teléfono. Concretamente, solo se deshace de aquellas apps que ya no utilizamos o que llevamos mucho tiempo sin abrir, pues da por sentado que no las echaremos de menos o que incluso no las volvemos a necesitar nunca más, haciendo hueco en el almacenamiento del terminal.

La parte buena es que simplemente basta con volver a tocar el icono de una app que haya sido eliminada con este método para que vuelva a descargarse ipso facto; el problema viene cuando nos encontramos en un lugar sin internet o con muy poca cobertura/velocidad.

Sin embargo, el iPhone sí que almacena todos los datos e información que contenía dicha app para que cuando decidamos descargarla de nuevo, todo esté como lo dejamos y no tengamos que volver a configurarla o a iniciar sesión. En ese sentido, la molestia es mínima.