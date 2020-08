¿Es seguro utilizar TikTok? ¿Cómo se puede prohibir una aplicación?

La semana pasada Donald Trump aseguró que estaban valorando prohibir TikTok. El gobierno indio ya baneo esta aplicación hace unas semanas y otros países han mostrado su preocupación. Por lo tanto la pregunta que más gente se hace actualmente es si es seguro utilizar TikTok.

Suponemos que estas alturas todos conocéis esta aplicación. Lo cierto es que sus videos cortos con trozos de canciones o audios divertidísimos, son de lo más adictivo que hemos visto estos últimos años. De hecho el éxito de esta app es tal, que se encuentra en los puestos más altos de los rankings de descargas.

¿Por qué nos dicen que no es seguro utilizar TikTok?

Vayamos por partes. La acusación principal que hay contra esta app es que puede que comparta los datos de los usuarios con el gobierno chino. Pero también es cierto que la India y Estados Unidos no tienen buena relación con el régimen comunista, con lo que también se puede entender por aquí todo el conflicto.

Todas las redes sociales almacenan información de sus usuarios. Por un lado la que damos a la hora de registrarnos, el nombre de usuario, la contraseña, el idioma y el correo electrónico o número de teléfono. Pero también la que generamos con el uso, las imágenes, los vídeos, nuestra ubicación e incluso los intereses que tenemos a la hora de navegar

Esta información que a nivel individual no tiene mucho interés sí que la tiene vista en el conjunto de ciudadanos. Ya no solo para detectar intereses globales y comerciales, sino también pueden ser utilizados para crear estados de opinión e incluso influenciar en temas tan sensibles como campañas electorales.

¿Se puede prohibir TikTok? ¿Se pueden poner puertas al campo?

Una vez los distintos gobiernos determinen si es seguro utilizar TikTok, la siguiente pregunta es obligatoria. ¿Cómo se puede prohibir una app? Ya sabéis que los usuarios somos expertos en saltarnos las normas y conseguir lo que queremos, aunque para hacerlo tengamos que utilizar métodos poco convencionales.

Imaginamos que el primer movimiento que nuestros gobiernos harían seria pedir a Apple y Google que eliminen la aplicación de sus respectivos markets de apps. Esto es relativamente sencillo y ya se han baneado aplicación con anterioridad. Si nos quedamos en este punto, al gente que la tenga instalada podrá seguir usando la app, aunque sin poder actualizarla.

Si se quiere ir un paso más allá, se podría pedir a estas dos empresas que borrasen la app de todos los teléfonos Android y iOS. Esto seria muy impopular y seguramente Google y Apple pondrían palos a las ruedas e intentarían judicialmente no aplicar esta medida. No sabemos cómo acabaría la historia.

Por otro lado, y esto si que es más fácil, el gobierno podría pedir a los proveedores locales de internet bloquear el acceso a los servidores de TikTok. Esta medida ya la ha aplicado la India en el caso de TikTok y el gobierno español también la usó en su conflicto con los independentistas catalanes. Es efectiva y de difícil sortear para los usuarios.

Sinceramente no sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar Trump. Ya sabemos que no le tiembla el pulso, sino que se lo pregunten a Huawei. En todo caso si tu privacidad no te preocupa mucho es totalmente seguro utilizar TikTok. De hecho Microsoft está pensando en comprar esta red social, y en caso de hacerlo estamos seguro que cualquier eventual baneo saltaría por los aires. Estaremos atentos. ¡Larga vida a TikTok!