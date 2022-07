Descargar Stumble Guys, el clon de Fall Guys para móviles que está triunfando

Cuando un videojuego triunfa, y especialmente cuando su base jugable es relativamente sencilla, no tardan en aparecer clones. Lo curioso llega en el momento en el que el clon logra granjear cierto éxito hasta convertirse en un juego reconocido por su propio nombre y no por ser «el clon de». Es el caso de Stumble Guys, un juego que se inspira en el popular Fall Guys (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC) podemos descargar gratis para smartphones y que, ciertamente, está haciendo números.

Con más de 100 millones de descargas en el Google Play y más de 10.000 valoraciones en el App Store de Apple, Stumble Guys se ha colocado en el número 1 de videojuegos gratuitos más descargados de ambas plataformas.

Stumble Guys es lo más parecido a Fall Guys que podemos jugar en móviles

Así pues, si ya has jugado a Fall Guys en otras ocasiones, esta versión para smartphones te será muy sencilla de utilizar, ya que prácticamente calca cada una de las mecánicas del frenético título.

De este modo, en Stumble Guys también competimos contra otros jugadores a través de internet; sin embargo, aquí lo haremos con hasta 32 en la misma partida. Las partidas se componen de diferentes rondas en las que tendremos que correr, sorteando obstáculos para llegar a la línea de meta, evitando a su vez caer o ser empujados fuera del escenario.

Cada ronda es más complicada que la anterior, y al igual que en Fall Guys, existen varios tipos de mapas: desde carreras en las que tenemos que clasificarnos para avanzar el nivel, hasta las clásicas plataformas que van desapareciendo conforme las pisamos (donde seremos eliminados si caemos al vacío).

Como puedes comprobar por el vídeo arriba adjunto y las imágenes, el aspecto gráfico también bebe directamente del de Fall Guys. Tanto personajes como entornos son extremadamente parecidos, incluso aquí también encontraremos skins y cosméticos con los que personalizar a nuestro jugador.

Descargar Stumble Guys para iPhone y Android

Si el mono de Fall Guys te pilla fuera de casa solo tienes tu smartphone o tablet, Stumble Guys es la solución a tus problemas porque además en estos momentos cuenta con una actividad de usuarios desbordante, por lo que nunca te quedarás esperando eternamente a que se complete el cupo de participantes por partida.

Como venimos diciendo, Stubmle Guys se puede descargar de forma totalmente gratuita para iOS y Android, aunque también cuenta con contenido opcional de pago y suscripciones para desbloquear elementos decorativos y otros bonus.

Y tú, ¿con cuál te quedas? ¿Prefieres Fall Guys o eres más de Stumble Guys? Puedes dejarnos tu opinión más abajo.