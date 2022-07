Polémica entre Ibai y Lolito. ¿Qué ha pasado? ¿Quién tiene razón?

Las redes están que arden con la polémica entre Ibai y Lolito, dos de los grandes nombres del mundillo streaming español. Ya sabéis que aquí en ActualApp nos encanta el malagueño, pero también tenemos debilidad por el rey de Twitch, don Ibai Llanos.

Ahora contaremos todo lo que ha pasado, pero ya os avisamos que pensamos que este malentendido puede marcar un antes y un después en la relación de estos dos famosos. Aunque como ya ha avisado Lolito, con Ibai se llevan bien pero no son amigos. La cosa está que arde.

Lolito se ha gastado 20.000 euros para preparase para la Velada II

Es por todos conocidos que Lolito no tiene pelos en la lengua y que cuando alguien le pregunta algo responde sin problema. Pues bien, en un directo reciente alguien le preguntó cuánto dinero había ganado por pelear en la Velada organizada por Ibai. Esta pregunta que, a priori, es interesante por todos los que seguimos a los participantes, ha abierto la caja de los truenos.

Lolito contó que había gastado 20.000 euros en los meses en que había estado preparándose. En primer lugar, porque se tuvo que mudar de Andorra a Barcelona, y además no pudo alojarse en la casa de Ibai y tuvo que gastar dinero en hoteles y luego en alquilar una vivienda. Además, aunque eso como dice el malagueño es decisión suya, no ha estado haciendo streams durante este tiempo y ha dejado de ganar mucho dinero.

Lo cierto es que mientras lo explicaba Lolito decía que no le importaba el dinero, pero por el tono y la rabia con lo que lo decía pensamos que no es así. Quizás para él 20.000 no es nada, pero no le hace ni pizca de gracia haber tenido que invertir este dinero en prepararse.

¿Cómo ganaban dinero los boxeadores de la Velada?

Si algo no se le puede negar a Ibai es que es super sincero y transparente. Si fuera una administración pública tendrían que darle un premio a la transparencia como mínimo. El gigante noble ya ha contado que él puso dinero de su bolsillo para cuadrar los números de la velada, y que ofrecieron a los boxeadores patrocinar su vestimenta para ganar algo de pasta.

Como pudisteis ver, todos ellos llevaban marcas en su pantalón, albornoz, casco y demás elementos del uniforme. Esto permitió a los participantes recibir una buena suma de dinero de empresas como PlayStation, Prime Video o muchas otras.

El problema de la polémica entre Ibai y Lolito es que según el malagueño a él nadie lo avisó de que podía poner patrocinadores a su ropa. Según cuenta tenia que haber una reunión un lunes que nunca se produjo, pero ahora parece que sí que se avisó a Lolito de este hecho.

¿Quién tiene razón en la polémica entre Ibai y Lolito?

Cuando se viralizó el clip de Lolito rajando de toda esta polémica, Ibai habló sobre ello en su directo de Twitch. Dijo que habló con el malagueño y que le ofreció pagarle lo que quisiera, que no quiere tener problemas de dinero con nadie. Además se disculpó si por si realmente hubo un error de comunicación con Lolito a la hora de informarle sobre este tipo de detalles.

Pero es que la última hora es que ayer Ibai aportó como prueba una captura de WhatsApp en la que se informa a Lolito de las categorías baneadas a la hora de buscar patrocinadores. Y en ella, Lolito contesta “De acuerdo, perfecto”. Claro, esto hace que toda la polémica entre Ibai y Lolito coja otro tinte.

En un primer momento todo parecía que la organización de la Velada había cometido un error importante de comunicación. Pero claro, ahora después de este mensaje que contradice claramente la versión de Lolito las cosas cambian y mucho.

Nuestra interpretación es que Lolito no entendió que esta era la única vía que tenia para conseguir cobrar alguna cosa para participar en la Velada. Quizás aunque lo hubiera sabido tampoco hubiera buscado ningún patrocinador, pero le quedó mal sabor de boca al ver que no recibía nada por parte de Ibai.

¿Qué opináis vosotros? ¿Quién tiene razón en la polémica entre Ibai y Lolito? Lo cierto es que el tema ha dado bastante salseo, y es normal. Quizás, como dijo Ibai, lo mejor hubiera sido resolver este tema en privado y no a través de Twitch.