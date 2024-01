La inteligencia artificial está arrasando, pero en ocasiones da la sensación que no todo el mundo puede disfrutar de sus beneficios; que solo los usuarios más experimentados, o los que pasan por caja, son los que pueden exprimirla. Y aunque es relativamente cierto, ahí está la nueva app de Microsoft Copilot, la cual se puede descargar gratis tanto para iPhone como para Android, con la que podemos usar el famoso GPT-4 para obtener respuestas en texto, así como DALL·E 3 para generar imágenes a partir de texto.

Se trata de dos de las IA más reconocidas y potentes (ambas de la compañía OpenAI), disponibles en sus últimas versiones, que si bien se requiere tener una suscripción de pago para acceder a ellas, podemos usarlas totalmente gratis mediante la app de Microsoft Copilot.

Da el salto a GPT-4 gracias a Microsoft Copilot

Así pues, Microsoft Copilot integra estas dos inteligencias artificiales con las que podemos interactuar en forma de chat. Simplemente basta con escribirle nuestra petición y, en función de lo que le pidamos, nos generará una respuesta en texto o bien una imagen.

Esto es algo que desde hace un tiempo ya podíamos aprovechar desde Bing Chat, el cual parece que Microsoft está rebautizando a Copilot poco a poco. Eso sí, cabe destacar que en la app se amplía el límite a 30 prompts por chat, en vez de los 5 con los que contamos en la web.

También es posible hacer una foto (o cargar una de la galería) para usar la «visión» de la IA y así pedirle algo relacionado con la imagen; desde que transcriba un texto hasta que describa aquello que se ve en la toma.

En nuestras pruebas, le hemos pedido que transcriba el texto en japonés de una imagen y que además lo traduzca, pero no se lo hemos puesto del todo fácil: la foto no se ve del todo bien y está algo oscura, lo cual ha dado como resultado que no haya podido ver correctamente lo que ponía.

Sin embargo, hemos hecho la misma prueba (con el mismo prompt) en Bard de Google y sí que ha sabido transcribir cada kanji japonés correctamente, y por tanto, ofrecer una traducción correcta.

Otro de los detalles a tener en cuenta es que Copilot está entrenado con 3 «perfiles» diferentes. Si tocamos en el icono de los 3 puntos en la esquina superior derecha podremos desplegar todos los tonos disponibles, pudiendo elegir entre respuestas más creativas, más equilibradas o más precisas. Dependerá de tu consulta elegir una opción u otra para tratar de obtener un mejor resultado.

Descargar Microsoft Copilot gratis para iPhone y Android

Con todo, si quieres usar los avances de Chat GPT-4 de forma totalmente gratuita, descargar Microsoft Copilot es una de las mejores alternativas que tienes hoy en día. Y lo mismo si quieres generar imágenes de gran calidad, pues DALL·E 3 es la versión más reciente de este motor de OpenAI.

La app se puede instalar gratis en iPhone desde el App Store y en dispositivos Android compatibles desde el Google Play.

Gracias al acuerdo entre Microsoft y OpenAI podemos disfrutar de GPT-4 gratuitamente, en lugar de su anterior versión, GPT-3, la cual está presente en la mayoría de asistentes de IA de texto.