Descargar Betrayal.io, el clon en 3D (y gratuito) de Among Us

Among Us será recordado como uno de los pilares que nos salvó del aburrimiento en tiempos de confinamiento, y como a todo buen producto, rápidamente le salen las copias. En esta ocasión se trata de Betrayal.io, una propuesta que coge la misma fórmula que el popular juego y le da una vuelta de tuerca partiendo desde la simple idea de no tener ni que descargar el título para echar unas partidas, pues se ejecuta directamente en el navegador de tu ordenador.

No obstante, si eres de los que ya ha aparcado su PC para siempre o simplemente te da pereza arrancarlo, también dispone de versión instalable para móviles y tablets.

Descubre al impostor (y otros roles) en Betrayal.io

Betrayal.io va más allá que el caso del Tripulante (Crewmate) contra Impostor (Betrayer) y añade algunos roles más, como el Sheriff, que además de realizar las tareas típicas debe reunir pistas para desenmascarar al traidor, pero si erra a la hora de expulsar a un Tripulante, él también morirá; o el Jester, que tiene que fingir ser un impostor y gana si es expulsado.

Por otra parte, la personalización de este juego es más amplia ya que permite crear tu propio avatar «humano», pudiendo modificar tu peinado, rasgos faciales, ropa… Eso sí, algunos cosméticos son de pago o des bloqueables.

Luego, Betrayal.io cuenta con dos mapas, uno de ellos inspirado en Among Us, y por lo que respecta a los los minijuegos, ofrecen diferentes mecánicas como por ejemplo la pesca o el escondite. Este último forma parte de un modo de juego distinto al estándar en el que además de impostores, hay un monstruo pululando por el mapa.

Y cómo no, aquí también puedes jugar con tus amigos, aunque si no tienes a nadie disponible siempre puedes echar una partida con desconocidos.

Descargar Betrayal.io para ordenadores, móviles y tablets

Quizá uno de los mayores atractivos de Betrayal.io respecto a Among Us, más allá del aspecto gráfico, sea su modelo de negocio: se puede jugar gratis.

Sí, Among Us en móviles es gratuito, pero Betrayal.io lo es también en ordenador y como decíamos al principio, ni te lo tienes que descargar. Esto significa que aquellos jugadores más casuales lo tienen más fácil para decantarse por esta opción, sobre todo por aquellos que dudan si gastarse unos euros en algo que no saben si volverán a tocar.

Para jugar a Betrayal.io en ordenador, puedes dirigirte directamente a su página web: https://betrayal.io/. Si lo quieres jugar en iPhone o iPad, o en un móvil Android, te puedes descargar la app de Betraya.io gratis desde el App Store y Google Play, respectivamente.

Incluso de cara a los streamers, Betrayal.io es una opción quizá más interesante. Sin embargo, Among Us ya se ha hecho con el mercado y aunque esta alternativa gratuita ya está teniendo su momento, es difícil que logre desbancar al ya asentado título de Innersloth.

Sea como sea, ya sabemos que este tipo de juegos tienen un recorrido un tanto fugaz y tan rápido como llega su éxito masivo, se va.