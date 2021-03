Descubre la nueva funcionalidad de la App de Mundo Consum

Hacer la compra es una de las acciones más cuotidianas de nuestro día a día, pero a veces es toda una odisea llegar hasta el supermercado. Debes llevar bolsas de ropa, la lista de la compra, una moneda para el carrito, la tarjeta de descuento… y todos nos dejamos la mayoría de estas cosas en casa. Pero lo que nadie se deja en ningún lado es el teléfono móvil. Supermercados Consum conoce a sus clientes y ha potenciado su app para que tengas todas las facilidades y no te tengas que preocupar ni por la lista de la compra ni por la tarjeta.

La app de Mundo Consum, disponible para Android y para iOS y es totalmente grauita. Es una aplicación muy completa y que permite que tengas todas las ventajas de tu supermercado más cerca que nunca.

Tu supermercado online a un solo click

Para tener la app de Mundo Consum solo tienes que registrarte, debes incluir el DNI o el número de tu tarjeta de cliente e incluso puedes añadir tu huella dactilar para entrar mucho más rápido a la app. Una vez dentro os recomendamos que echéis un vistazo a todas las opciones que tienen porque son muy interesantes.

La primera opción que encontramos es la de comprar online. En la interfaz, la app de Mundo Consum nos muestra algunos productos, pero si vamos al buscador encontraremos todas las opciones separadas por secciones y también las ofertas. En despensa, por ejemplo, está separado por aperitivos y frutos secos, arroz, pastas y legumbres, etc.

Los productos tienen diversas fotografías, su precio y una breve descripción. Una vez escojas el producto te pide el código postal de tu casa para buscar la tienda más cercana que se encargará de hacerte llegar la compra.

Mundo Consum sabe aprovechar las nuevas tecnologías y en su app han añadido la posibilidad de usar códigos QR y la NFC. En el lateral de la app encontramos un escáner de códigos QR que podemos utilizar para tener descuentos exclusivos que iremos encontrando en la tienda. Una oportunidad para aquellos que sean observadores y se fijen en los códigos QR que hay por el supermercado.

Dejarte los cupones descuentos ya no será un problema

¿Dónde guardáis los descuentos y cupones de Consum? Nosotros en la nevera, en la cartera, o en el bolsillo del pantalón y muchas veces en el momento de utilizarlo se te olvida o incluso lo has perdido. Con la app de Mundo Consum los descuentos estarán en el lugar más seguro y cercano que tenemos todos, el teléfono móvil.

Mis cheques Regalo es una de las grandes ventajas de comprar en Consum. De cada compra que haces, el supermercado acumula descuentos que puedes ir canjeando cuándo creas oportuno. Además no sólo ves el cheque regalo del mes sino los otros que tienes acumulados y que aún no has gastado. Pero lo mejor de lo mejor es que lo puedes canjear al momento, gracias a la tecnología NFC. Sólo debes acercar el móvil al datáfono y automáticamente se aceptará y se descontará de tu cuenta. ¡Más sencillo no puede ser!

Mis cupones Ahorro funcionan a través de la compra online. Puedes añadir el producto con su descuento. Una manera de que no se caduquen y que puedas aprovechar la oferta sin tener que tener papeles por todos lados.

La App de Mundo Consum mejora la calidad de tu estancia en el supermercado

Ir a comprar no tendría que ser un momento de estrés, pero a todos nos a pasado que hemos ido a la carnicería y había un montón de cola. Coges el ticket y cómo hay tanta gente aprovechas el tiempo para seguir comprando, pero al llegar a la carnicería, por arte de magia, la cola ha avanzado y has perdido el turno. Consum conoce a sus clientes y por eso la app incorpora la opción de pedir turno. No sólo puedes pedir tanda en la carnicería, pescadería o charcutería sino que además la app te notifica cuando sea tu turno, con lo que puedes seguir comprando sin la angustia de saber cómo irá la cola.

También la app nos ayuda a llevar la lista de la compra encima, con lo que no tendrás que comprar de memoria porque te la has dejado en casa. Puedes ir añadiendo productos a la lista y cuando llegue el momento, de manera online o presencial, tendrás todo lo que necesitas sin problemas. Otra opción que funciona muy bien es de encontrar todos tus tickets de manera electrónica. Todos hemos sufrido al perder un ticket que necesitabas porque tenías que hacer una división con unos amigos, o te lo pedían del trabajo. Gracias a la app de Mundo Consum ya no hay que preocuparse.

La App de Mundo Consum es una app moderna, que ha sabido incorporar las tecnologías que pueden ayudar de una manera real y cercana a sus clientes y que hará que su compra sea mucho más práctica y satisfactoria. Aquí os dejamos los enlaces de descarga:

¿Qué os parece a vosotros? ¿Habéis probado esta aplicación? La verdad es que la gente de Consum ha hecho un gran trabajo. Pero queremos saber vuestra opinión, nos podéis dejar un comentario a continuación. ¡A comprar!