¿Quién es quién en Marbella Vice? Lista de personajes y sus streamers

¿Te has preguntado quién es Amara en Marbella Vice? ¿O quién es el niño que no para de vacilar a todo el mundo? No eres el único, pues el nuevo servidor capitaneado por Ibai ha atraído a una gran cantidad de creadores de contenido que han invadido las calles de esta recreación de Marbella en Gran Theft Auto V con sus propios personajes.

Porque aunque si bien la premisa de esta aventura era desarrollar un rol más bien ligero, hay algunos participantes que se han metido de lleno en el papel; tanto que cuesta diferenciar quién es quién dentro de Marbella Vice.

¿Quién es quién en Marbella Vice? Estos son los principales personajes

Te dejamos a continuación el nombre del personaje de Marbella Vice y el nick en Twitch (o por el cual es conocido) de su creador, sin un orden en particular, y debajo de cada uno, una captura de los mismos.

Amara / Olivia: Morphains

Juan Demonio: Spursito

Toni Gambino: Auronplay

Carlo Gambino: Perxitaa

Joselito: Zunk

Lars Albino: ElRubius

Andiamo: Mister Jagger

Enrique: MenosTrece

Carola: Carola

Sergio Molina: Knekro

Piter Malavida: Ampeterby

Úrsula Malavida: Gemita327

Gregory Malavida: TheGrefg

Jaramillo Malavida: Vicens

Romina Malavida / Sara Miranda: Cristinini

Chelo: Kun Agüero

Lebron James: ElXokas

Lolita: Carolina Abril

Unai Ondulado Jr: Ibai

Vicente Carrillo: Momonkun

Agustín García: Tanizen

PH: Davilin

Maverick Santos: Manitous

Ramón Cazanuecos: Catacroquer

Karoline Blanco: Lazypopa

Kike (Enrique Montilla): IlloJuan

MC Revolver: Zorman

Emérito Plaza: Elvisa

Catherine Miller: Mayichi

Dory: Aroyitt Perro Rottweiler: Alexby

Chino Chan: Jacky (CooLifeGame)

Anya: Biyin

Roberto: Folagor

Emily: Albiii_prz

Xin Zhao: Maximus / Agentemaxo

Blako Warro / Zoe: Sukuua

Rodolfo Mascarpone :Borja Pavón

Mariano Alfonso: DjMariiO

Rocco Zelig: Outconsumer

Recuerda que algunos personajes forman parte de una misma familia o clan, como por ejemplo los Malavida o los Gambino. De igual forma, existen diferentes tipos de personajes; desde hombres y mujeres hasta niños y niñas (como los de Zunk o Aroyitt), incluidos perros (como el de Alexby).

¿Cómo unirte a Marbella Vice?

Si crees que debes entrar en Marbella Vice con tu propio personaje y que puedes aportar más vida al particular entorno digital, tienes la oportunidad de rellenar el siguiente formulario para que los responsables del servidor te valoren como candidato:

FORMULARIO PARA ENTRAR EN MARBELLA VICE

En él sólo deberás responder algunas preguntas y tanto si resultas elegido o no, el día 15 de abril se darán a conocer los resultados.