4 apps para ahorrarte lo del gimnasio y hacer ejercicio en casa

Ahora que vivimos en tiempos de restricciones, resulta un tanto complicado arreglárnoslas para hacer deporte en los gimnasios o incluso al aire libre, en la calle. Ante esta situación, el furor por las apps para realizar ejercicio en casa se ha disparado ya que por suerte, hoy en día gracias a nuestros móviles podemos llevar a cabo rutinas con una guía visual que nos indique cómo hacerlas.

Así pues, a continuación te vamos a dejar una serie de aplicaciones con las que no necesitarás ningún tipo de máquinas o material adicional, solo tu smartphone, a poder ser la fibra más rápida para una conexión a internet idónea y una mentalidad de hierro.

Las apps que te ayudarán a mantenerte en forma

Seven, para los que no tienen tiempo que perder

El nombre de esta app ya te indica por donde van los tiros: Siete minutos al día es lo que necesitas para entrenar.

Seven propone diferentes ejercicios especialmente diseñados para que duren alrededor de siete minutos, ideal para aquellos que no tengan mucho tiempo o que simplemente no quieran liarse la manta a la cabeza cada vez que quieran practicar algunas repeticiones.

Luego, esta aplicación te motiva indirectamente gracias a sus retos diarios y sistema de logros, y ya más directamente con sus curiosos «instructores».

Seven está disponible gratuitamente tanto para dispositivos Android como para iPhone y iPad.

YouTube, lo más parecido a tener un entrenador personal virtual para hacer ejercicio en casa (o incluso fuera)

Ojo porque en YouTube hay decenas de canales dedicados íntegramente a ayudarnos a estar en forma. Además, se trata de una app que muy probablemente ya tengas instalada en tu teléfono (salvo los nuevos Huawei sin servicios de Google, aunque siguen pudiendo acceder al portal a través de la página web) o incluso en la tele.

En cuanto a canales, ahí tenemos el de Patry Jordan (enlazado más arriba) que sirvió de ayuda a muchos usuarios que querían seguir con sus rutinas durante el confinamiento domiciliario, pero sobre todo para aquellos que quisieron aprovechar la ocasión y comenzar desde cero. Y por supuesto, a día de hoy sigue activa con nuevos vídeos y directos.

Otra propuesta algo más intensa es la de Sergio Peinado, aunque si prefieres hacer deporte en casa de una forma más dinámica, quizá lo tuyo sea la zumba.

Adidas Training, la famosa app antes conocida como Runtastic Results

Por otro lado, uno de los referentes en esto de las apps de entrenamiento era Runtastic, adquirida ahora por Adidas, la cual sigue ofreciendo muy buenos motivos para descargarla ya que posiblemente sea la más completa de esta lista.

Porque puedes establecer objetivos personales para que la app adapte los ejercicios a ti, aunque también incluye un amplio espectro de actividades: desde HIIT hasta yoga, sin olvidar calentamientos.

De igual forma integra una guía nutricional y vídeo guías de diferentes ejercicios. Vamos, que no le falta de nada, prácticamente.

Adidas Training está disponible gratuitamente para Android y iOS, e incluso para WearOS y watchOS para llevar el registro de tu actividad en tu reloj inteligente.

Nike Training Club tiene rutinas para todo tipo de situaciones

La aplicación de Nike es muy similar a la de Adidas ya que de igual forma dispone de ejercicios personalizados, sesiones de alto rendimiento y yoga.

Quizá su característica más llamativa sea su colección de rutinas, creadas para situaciones como espacios pequeños, para toda la familia, según tu estado de ánimo… Casi parecen listas de reproducción de Spotify.

También es posible centrarse en trabajar una zona en concreto (brazos, glúteos…), establecer rutinas en función de tiempo o repeticiones, según el nivel o intensidad y mucho más. Nuevamente, se trata de una propuesta muy completa a la que sin duda le puedes sacar mucho jugo.

Nike Training Club también se puede descargar gratis para equipos Android y iPhone/iPad y es compatible con WearOS y watchOS para relojes inteligentes.

Esto es todo por nuestra parte, ¡esperamos que consigas tus objetivos realizando ejercicio en casa con alguna de estas apps!