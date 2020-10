Defender en FIFA 21: Trucos, consejos y estrategias

Ya sabéis que cuando en ActualApp nos da por algo, nos ponemos a fondo con ello. Alguien en la redacción tuvo la brillante idea de comprar el FIFA y ahora estamos todo el día jugando. En el artículo de hoy os queremos contar cuales son los mejores trucos y consejos para defender en FIFA 21.

Nosotros jugamos con la PS4 y por lo tanto cuando hagamos referencia a teclas serán las de la consola de Sony. Si utilizáis Xbox o PC no os será difícil buscar a que controles hacemos referencia. Sin más dilación, empecemos.

5 consejos para defender en FIFA 21 como un profesional

Mantener la calma es vital

Sí, ya lo sé, esto no es un truco exactamente, pero es un consejo excepcional. Muchas veces nos ponemos nerviosos e intentamos ir a por el rival cuando no es necesario. Lo primero que debéis tener en cuenta es que la línea defensiva no se puede romper. Si sacáis un central o un lateral y falláis, vuestra defensa quedará en cuadro y habrá ocasión clara para el rival. Así, que calma y a aguantar.

L2 es vuestro amigo, vuestro mejor amigo

El gatillo del L2 lo debéis mantener pulsado en cada ataque estático del rival. En cuanto lo pulséis el defensa mantendrá la posición y evitará desplazamientos bruscos. Básicamente os moveréis de derecha a izquierda lateralmente de forma bastante rápida. Eso sí, si el rival hace una skill y se va para esprintar debéis dejar el L2 y pulsar el R2, una vez lleguéis, otra vez L2.

Selecciona jugadores con el joystick derecho

La mayoría de jugadores cambia de jugador con el R1. Esto está muy bien pero para mejorar a la hora de defender en FIFA 21 es mejor hacerlo con el joystick derecho. Solo con pulsar en la dirección en la que esté el jugador que queréis seleccionar basta, es muy cómodo, aunque cuesta un poco acostumbrarse. Iréis mucho más rápido una vez lo hagáis.

Usar presión de equipo

Esta es una opción que la tenéis en tácticas rápidas, para activarlo debéis pulsar la flecha izquierda. En cuanto lo activéis todos vuestros jugadores se podrán encima de los rivales tapando todas las líneas de pase. Eso sí, es un circulo que se gasta, solo dura 5 minutos, pero se puede activar y desactivar. Tened cabeza y dosificarlo.

Trampa del fuera de juego

¿Sabéis que se puede hacer esto? Cuando vuestro rival vaya en contraataque y veáis que corre para desmarcarse hay una opción para hacer que tu defensa avance rápidamente en bloque. Tenéis que pulsar dos veces la flecha hacia abajo. Es muy y muy útil, pero si lo usáis mal el rival se quedará en un uno contra uno, así que solo usadlo si estáis seguros de acertar.

¿Tenéis otros trucos para defender como un profesional en FIFA 21?

¿Sois buenos jugando al FIFA? Nosotros la verdad es que no mucho pero le ponemos muchas ganas. Además nos encanta tradear con jugadores. Recordad que vosotros también lo podéis hacer usando la app de FUTBIN. Si sabéis otros trucos para defender en FIFA 21 de forma solvente dejadnos un comentario. ¡Larga vida al FIFA!