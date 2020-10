Cómo silenciar un grupo de WhatsApp para siempre [TUTORIAL]

WhatsApp es una aplicación excepcional, seguramente la que más utilizamos todos en nuestros smartphones. Pero también es cierto que a veces puede llegar a agobiar un poco. Por esta razón hoy os queremos contar cómo silenciar un grupo de WhatsApp para siempre.

Como lo hacemos habitualmente este tutorial será ameno, con imágenes y contando el proceso paso a paso. En ActualApp estamos atentos a vuestras necesidades y os lo damos todo masticado. Cómo os cuidamos.

Silenciar un grupo de WhatsApp para siempre es muy fácil

Hasta ahora WhatsApp daba tres opciones a la hora de silenciar un grupo o persona. Podíais escoger entre 8 horas, 1 semana o 1 año. Éramos muchos los que pedíamos a esta compañía que permitiera silenciar de forma permanente un chat.

Pues bien hace unas semanas pusieron esta opción en el programa beta y ahora ya está disponible para todo el mundo. A continuación os dejamos el tutorial para activar silenciar un grupo de WhatsApp de formar rápida y sencilla:

Abrimos el WhatsApp. Entramos dentro del grupo o persona a la que queremos silenciar. Pulsamos sobre los tres puntos que tenéis arriba a la derecha. Marcamos la opción “Silenciar notificaciones”.

Nos aparecerá una ventana en la que debemos escoger “Para siempre”.



Pues ya lo tenéis activado. Ahora no os aparecerán las notificaciones y solo podréis saber si hay mensajes nuevos si entráis en la conversación.

¿Cuándo debo silenciar un grupo? ¿Sabrá la gente que los he silenciado?

A ver esto es muy personal. Habitualmente se suelen silenciar grupos en los que no puedes salir pero que no te interesan demasiado. Ejemplos típicos son los macrogrupos familiares o los de antiguos compañeros de clase y esas cosas.

El hecho de silenciarlos no significa que no podáis ver los mensajes. Como hemos dicho podéis entrar en la conversación y verlos todos sin problema. Además ellos no sabrán que los has silenciado. Es la única forma de poder sobrevivir a grupos de esos en los que los 40 miembros se desean buenos días a diario.

¿Qué os parece? ¿Tenéis ahora claro cómo silenciar un grupo de WhatsApp para siempre? Si tenéis alguna duda sobre el proceso nos podéis dejar un comentario y procuraremos ayudaros. ¡Larga vida a WhatsApp!