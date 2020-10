Descargar FUTBIN y conoce el precio de los jugadores de FIFA21

Si sois de los que os habéis comprado el FIFA21 entonces tenéis que descargar FUTBIN. Somos así de claros. La app de la que hoy os hablaremos es una herramienta totalmente indispensable para poder disfrutar al máximo del juego de futbol de EA. Además es una app totalmente gratuita.

Este servicio empezó con una web en la que se podían consultar un montón de aspectos que ahora detallaremos y ahora tienen una app que funciona muy bien. Su uso es totalmente complementario a la web, pero a nuestro entender más cómodo si lo usas mientras juegas a la PlayStation o Xbox.

¿Qué es y para qué sirve FUTBIN?

El uso principal que le daréis a FUTBIN es encontrar el precio de los jugadores. Podréis introducir el nombre de cualquier ficha y os dirá que precio tiene. Conocerlo os servirá por una doble vía. Por un lado para no perder dinero a la hora de vender un jugador, y por el otro para no pagar de más a la hora de comprar.

Y ojo porque no solo tenemos el precio. También tenemos la evolución de este a lo largo del tiempo. Es decir podemos saber si el precio está bajando o subiendo y así poder determinar el mejor momento para comprar un jugador.

Además también hay un montón de información muy útil. Obviamente tenemos la que define al jugador, estadísticas y demás. Pero la cosa va mucho más allá, también nos muestran jugadores similares, jugadores con los que tiene una química perfecta y otros datos de interés.

En FUTBIN también encontraréis soluciones a todos los SBC

Los SBC son la mejor vía para conseguir sobres espectaculares o jugadores exclusivos. Si tenéis problemas para hacerlos la app de FUTBIN os puede ayudar. De hecho en un apartado de la aplicación encontraréis las soluciones de los SBC con los nombres de los jugadores y los precios a los que debéis comprar.

Esto es súper útil porque antes de empezar un SBC ya sabremos el precio que nos va a costar. Es cierto que normalmente siempre es un poco más de lo que aparece en la app. Pensad que mucha gente compra los jugadores que allí aparecen con lo que los precios suben.

Descargar FUTBIN totalmente gratis es muy fácil

Lo mejor de esta aplicación es que no deberéis pagar ni un solo euro para disfrutar de ella. Es cierto que tiene una versión premium que permite poner alertas por precios y otras funciones útiles, pero no es para nada necesario. Eso sí en la versión gratuita de vez en cuando aparece algún anuncio, pero no es nada exagerado.

Ya sabéis que en ActualApp nos encanta ayudaros y por esta razón aquí os dejaremos los enlaces para descargar FUTBIN. Está disponible tanto para Android como para iOS, así que solo debéis pulsar sobre el botón de vuestro sistema operativo.

¿Qué os parece? ¿Conocéis FUTBIN? Como venimos diciendo es un servicio excelente. Si tenéis el FIFA21 esta aplicación no puede faltar en vuestro móvil. Del mismo modo que la app Companion también tiene que tener su lugar. ¡Larga vida al FIFA!