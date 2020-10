¿Qué significa NSFW? ¿Cómo y cuando se debe utilizar?

Internet tiene su propio vocabulario. En su uso diario utilizamos un montón de palabras o acrónimos según el mundo en el que nos movemos. Hoy os queremos hablar de unas siglas que seguro que habréis visto muchas veces. Os queremos contar qué significa NSFW.

De hecho iremos un poco más allá, ya que además del significado queremos entrar en cuando se debe utilizar. Es muy frecuente ver a gente que utiliza este tipo de terminología de forma equivocada. No es la primera vez que hacemos un post como este, hace unas semanas os contamos que significa F en el chat y cuando se debe utilizar.

¿Qué significa NSFW? Pues Not Safe For Work

El acrónimo NSFW significa literalmente “No es seguro para el trabajo”. Esto si lo adaptamos al español nos indica que no es un contenido apropiado para ver en el trabajo. Es decir que si recibís un mensaje o un email con esta advertencia no lo abráis delante de otra gente ya que podéis quedar en evidencia.

Otra forma de entender qué significa NSFW es verlo como una petición de intimidad. Quien manda este mensaje advierte que si estás en el trabajo y otra gente puede ver tu ordenador, no abras el contenido del mail porque es contenido inapropiado. Normalmente se asocia a pornografía, erotismo, violencia y contenido de este tipo.

¿Cuál es el origen de la expresión NSFW?

Nos ha hecho bastante gracia el origen de esta expresión. Según parece todo se inicio hace un puñado de años en un foro llamado Snopes.com. Allí en 1998 una mujer se quejó de que los usuarios no etiquetaran el contenido no apropiado con el acrónimo de NFBSK. En este caso se refería a “Not For British School Kids” es decir no seguro para escolares británico.

La publicación triunfó y se convirtió en una broma recurrente entre los usuarios del foro. Incluso abrieron una sección con este nombre. Luego con el tiempo la terminología fue evolucionando y sustituyendo los escolares británicos por puestos de trabajo. Y aquí tenemos el origen de esta expresión.

¿Cuándo y cómo debo utilizar NSFW?

Esta expresión, aunque es de difícil pronunciación, es de las más fáciles de utilizar. Simplemente debéis poner estas siglas delante del encabezado de un email, vídeo o mensaje. Por ejemplo imaginad un email con un video subido de tono, pues el asunto podría ser: “NSFW” Fiesta en la piscina.

Si lo que mandáis es un vídeo a través de WhatsApp, por ejemplo, pues podéis enviar un mensaje antes o después del dicho vídeo. Incluso en Youtube en la descripción de muchos clips aparecen estas siglas. Ahora que ya sabéis qué significa NSFW difícilmente lo podréis utilizar mal.

¿Qué os parece? ¿Conocíais el significado de este acrónimo? Lo cierto es que todos lo hemos buscado en algún momento de nuestras vidas, no os debe dar vergüenza en absoluto. ¡Larga vida al contenido NSFW!