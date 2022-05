Cómo hacer el truco viral para enviar fotos entre iPhone y iPad

Quizá has visto por las redes sociales lo que parece ser un truco de magia en el que un usuario logra enviar fotos desde un iPhone a un iPad simplemente con un gesto de manos. Como si cogiese la foto del iPhone y la soltase en el iPad. El tweet en cuestión (que proviene de un vídeo de TikTok) acumula cerca de 100.000 «me gusta» y ha alucinado a una buena parte de usuarios que por primera vez veían esta curiosa función de los dispositivos Apple.

Pero lo cierto es que no se trata de magia, la explicación es algo más simple: la culpa la tiene el Portapapeles Universal de Apple, una opción la mar de cómoda que nos permite enviar archivos entre dispositivos de la marca que sean compatibles con dicha herramienta.

Para que nadie se pierda en este proceso, empecemos por lo básico. Un portapapeles, referido en el ámbito informático, es ese lugar en el que se guarda aquello que has copiado mediante la opción «copiar», ya sea una selección de texto, una foto, un vídeo, etc.

Así pues, el Portapapeles Universal de Apple lo que te permite es poder compartir el mismo portapapeles entre tus dispositivos de la marca (con la misma ID de Apple iniciada), pudiendo, por ejemplo, copiar una foto en tu iPhone y acto seguido, pegarla en tu iPad.

PLEASE tell me I am not the only one who didn’t know about this feature 😅😅😅 pic.twitter.com/iBAYEV3JbG

— michael tobin (@initialfocus) March 29, 2022