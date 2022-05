Cómo conseguir tu imagen con tus mejores amigos en Twitter

No es la primera vez que vemos un viral como el que hoy ocupa esta entrada, pues parece ser que a cada poco tiempo la misma idea resurge en la red social de microblogging. Se trata de un formato de imagen generado mediante un bot que nos desvela los usuarios con los que más interactuamos en Twitter, conociendo así nuestros «mejores amigos» dentro de esta popular app.

Seguramente lo habrás visto por el feed principal de Twitter, algún amigo o conocido habrá compartido el suyo e incluso puede que aparezcas en alguno de éstos, pero, ¿tienes curiosidad por ver el tuyo y saber quiénes son los twitteros que más se relacionan contigo?

Cabe destacar que este bot, bautizado como Friend Cirlces Bot, solamente reúne a las personas que más han interactuado contigo en el último mes, no acumula las interacciones totales de tu cuenta. Así pues, conviene ser un usuario bastante activo para que la imagen que genere sea lo más completa posible.

Dicho esto, los pasos a seguir para obtener tu resultado son los siguientes:

Cuando lo hayas hecho, el bot te responderá en tu comentario con la imagen generada correspondiente a la actividad de tu cuenta.

I'm a bot that shows who interacted with you the most in the past month 🙂

If you want yours:

1. Follow @Talal916 (otherwise it won't work)

AND

2. Reply to this tweet with your favorite emoji

I'll respond with who your best friends really are 🙂 pic.twitter.com/o1p4mkDewm

— Friend Circles Bot (@FriendCircleBot) February 7, 2022