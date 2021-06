Cómo anular las multas del parquímetro desde tu app

El aparcamiento en la gran ciudad puede convertirse en un infierno. Esto lo sabe cualquiera, tanto habitantes como asiduos como viajeros. Moverse en coche y aparcar en Madrid o Barcelona es toda una hazaña si no tienes cierta preparación.

De las nociones más importantes que un conductor necesita la que resaltaríamos es la del conocimiento del parquímetro. Cuando hablamos del parquímetro en la ciudad no hablamos de saber que existe. Hablamos de saber cómo se utiliza en toda su profundidad.

Lo mejor que podemos hacer es llevar siempre en el teléfono la aplicación del parquímetro. Porque de esta forma, si vamos a hacer uso del aparcamiento de calle en Barcelona o en Madrid, podemos tener al día la zona de ORA sin ningún problema.

¿Qué es la zona de ORA?

La zona de ORA es la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento, más conocida como la zona azul. Sin embargo, debemos conocer los diferentes colores que la rigen y qué significan, porque podemos encontrar zona de residentes, de alta rotación, de baja rotación o incluso de libre aparcamiento. También puede que estas zonas de ORA tengan diferentes horarios.

Así que, cuando vamos a usar parquímetro Madrid o Barcelona, lo más importante es tener predefinidas todas las opciones posibles. Es decir, que al menos estén ya introducidos los datos de nuestro vehículo para poder poner el famoso tíquet de la hora sin mayor demora.

Sin embargo, ante tanta característica de aparcamiento regulado es fácil que un conductor, por muy bien que trate de hacerlo, se acabe llevando una multa. Por eso es importante tener al alcance de la mano la aplicación del parquímetro. Básicamente porque te enterarás en tiempo real de la multa que acaba de ponerte el controlador, aunque no estés presente.

¿Por qué es importante esto?

Porque hay un tiempo estipulado para cancelar la multa de aparcamiento con reducción. Si no se cancela la multa en la primera hora, la multa se multiplicará.

Esta multa puede pagarse desde el propio dispositivo móvil y actualizar el tiquet de aparcamiento para que el coste de ese estacionamiento no pase a mayores.

¿Por qué es indispensable la app?

La app es indispensable porque en las grandes ciudades aparcamos y no sabemos cuándo vamos a volver a por el coche. Por eso podemos ir renovando el tiquet de aparcamiento, que además tiene una duración máxima. Igual que podemos renovarlo si vamos a necesitar estar estacionados más tiempo del permitido, también podemos renovarlo si no sabemos cuánto tiempo va a durar nuestro estacionamiento y no queremos pagar de más.

Además, la aplicación te permite localizar el lugar donde has aparcado el coche. Por lo que puedes moverte por los alrededores sin preocuparte de desorientarte. Siempre podrás volver a tu coche con el propio GPS de la aplicación.

La aplicación del parquímetro te ahorra tiempo y muchos quebraderos de cabeza tan básicos como la cola en el parquímetro, la búsqueda de efectivo si no hay lector de tarjetas, y además efectivo que se ajuste al tiempo necesario, introducir manualmente los datos de tu vehículo y un sinfín de minucias que pueden llegar a desesperarte.