Telegram: Cómo enviar vídeo en streaming para reproducirlo directamente [2024]

Aprovechando que Telegram permite enviar ficheros de 2 GB y que tiene un reproductor integrado, es una opción tremendamente atractiva para usarlo como «Netflix casero». Puedes auto-enviarte tus capítulos, películas o archivos de vídeo para consumirlos en streaming directamente en Telegram, llevándote esa multimedia allá donde tengas instalada la app de mensajería. Útil, por ejemplo, para compartir desde un ordenador los capítulos que luego quieras ver en la tablet.

Eso sí, ten en cuenta que la reproducción no se realiza en la nube, pues Telegram descargará igualmente el archivo localmente en tu dispositivo. Sin embargo, hacia el final del artículo te mostramos un método con el que despreocuparte por el espacio de almacenamiento que pueda consumir.

[toc]

Enviar vídeos por Telegram

Suponiendo que quieres enviar tus vídeos desde tu ordenador, donde además lo recomendamos ya que a nuestro parecer es la forma más cómoda para ello, lo primero que debes tener es la app oficial de Telegram instalada en tu equipo (la versión web no es compatible con el envío de vídeo reproducible).

Luego, para enviar los vídeos, bien podemos usar el chat de algún amigo o uno privado que tiene Telegram. Yo voy a optar por el privado; para acceder a él hay que hacer clic en el icono de menú (de las tres líneas en la esquina superior izquierda).

Se abrirá un menú lateral donde hay que hacer clic en el icono del marcador que aparece a la derecha del mencionado menú.

Así se abrirá nuestro chat secreto, llamado Mensajes guardados. Ahora sólo te queda arrastrar tus vídeos a este chat.

Al hacer clic en Enviar, el vídeo se podrá reproducir en cualquier dispositivo en el que también tengas Telegram instalado, incluida la versión web de escritorio.

No obstante, habrá veces en las que tu vídeo no se podrá reproducir directamente en la app ya que no coincide con el único formato que Telegram es capaz de decodificar.

Formato de vídeo compatible con el streaming de Telegram

El principal problema que tiene Telegram con el vídeo en streaming es la compatibilidad de formatos y códecs, como la mayoría de soportes, televisores y demás reproductores. En este caso, la popular app parece que sólo se lleva bien con la siguiente combinación:

Códec: H264 (MPEG-4 AVC)

H264 (MPEG-4 AVC) Contenedor: MP4

Por tanto, si tienes archivos acabados en .mkv o en .avi, o incluso en .mp4 pero éste integra un códec diferente al mencionado (como por ejemplo el nuevo H265 HEVC, o Windows Media Video, o cualquier otro) sólo se enviarán como archivos y no como vídeo reproducible. Para hacer que éstos se puedan disfrutar en streaming en Telegram, probablemente ya te estarás imaginando la solución: convertirlos al formato compatible.

Convertir vídeos no compatibles para poderlos reproducir en Telegram

Si pruebas a enviar el vídeo a través de Telegram y no se manda como vídeo, si no como archivo, es posible que no tenga el códec H264 ni esté en formato MP4, como indicábamos antes. Puedes cerciorarte de ello usando el programa VLC en tu ordenador; abre tu vídeo con este reproductor y ve a Herramientas > Información del códec para ver el tipo de códec que tiene.

Usando Handbrake

Dicho lo cual, para convertir el vídeo a formato MP4 con códec H264, echaremos mano del software Handbrake, que es gratuito y bastante sencillo de utilizar.

Cuando lo tengas instalado, arrastra el vídeo problemático a Handbrake para que éste lo analice. En mi caso tengo un vídeo en MKV.

Al abrir el vídeo en Handbrake tendrás algo similar a lo que ves en la imagen superior.

Si quieres ir por la vía rápida y no te preocupa mucho la calidad de tu vídeo, puedes elegir el preset Fast 1080p30 que ves en la columna derecha, pues convertirá tu vídeo al códec H264 y con MP4 con una calidad prácticamente idéntica a la de origen. Pulsa en Iniciar codificación para que el programa comience a convertirlo (ojo a la carpeta donde creará el nuevo vídeo, puedes seleccionarla en la barra inferior, donde dice Navegar) y ya estaría.

Si te quieres complicar un poco más, te recomendamos modificar ligeramente este preset yendo a la pestaña Audio donde puedes aumentar la calidad del mismo (recomendamos subir la cifra de 160 a 256 o 320) y además puedes agregar todas las pistas que tu vídeo contenga, por si se trata de una película o capítulo que integra varios idiomas y quieres conservarlos todos. Para ello pulsa en Agregar pista y selecciona Agregar todas las pistas restantes. Si además también tiene más de una pista de subtítulos, haz lo mismo en la pestaña Subtítulos.

Ahora sí, ya sólo te quedaría Iniciar Codificación y esperar a que el vídeo se termine de procesar. Cuando termine, ese nuevo vídeo lo podrás arrastrar a Telegram para disfrutarlo en streaming.

Lo que debes tener en cuenta es que el reproductor de Telegram de tablets y móviles no soporta más de una pista de audio, así que oirás la que esté establecida por defecto (generalmente, la primera); lo mismo para los subtítulos. Si quieres elegir entre diferentes pistas, tendrás que abrir tu vídeo con otro reproductor (VLC, por ejemplo).

Usando YouTube

Otra alternativa quizá un poco cutre pero efectiva es subir tu vídeo a YouTube para luego obtenerlo convertido. La plataforma de vídeo cuenta con un sistema de compresión muy potente que conserva bastante bien la calidad a la vez que reduce el peso del archivo.

La idea es aprovechar esto para luego hacerte con la copia convertida desde el Creator Studio, útil si tu ordenador no tiene la potencia suficiente para convertir los vídeos, aunque la espera a que el vídeo se procese en alta calidad no te la quita nadie.

Programar la eliminación de los archivos de vídeo automáticamente en la app de Telegram

Para que las películas, series o vídeos que hayas visto no se queden eternamente en tu smartphone o tablet ocupando espacio de almacenamiento, conviene activar una opción en la que Telegram automáticamente se deshace de los archivos multimedia tras un tiempo personalizable.

Ojo, esto también borrará otros archivos como fotos o audios que te hayan mandado por otros chats; tenlo en cuenta para luego no llevarte las manos a la cabeza. Pero tranquilo, porque seguirán disponibles en Telegram para descargarlos de nuevo si los necesitas en un futuro.

Dicho esto, para activar esta opción sigue estos pasos:

Abre la app de Telegram. Entra en Ajustes. (En Android, toca el icono de tres líneas en la esquina superior derecha) Accede a Datos y almacenamiento. Toca en Uso de almacenamiento. Establece un límite de días en Conservar multimedia, pudiendo elegir entre 3 días, 1 semana o 1 mes.

Yo, por ejemplo, tengo puesto que cada 3 días vaya eliminando toda la multimedia ya que suelo ver capítulos cada día, así no voy acumulando archivos de vídeo en el móvil.

¡Hasta aquí llega este pequeño tutorial para sacarle provecho a Telegram de una forma un tanto curiosa! Esperamos que te haya sido útil y recuerda que puedes dejarnos tus comentarios más abajo.