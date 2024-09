Este filtro te convierte en zombie con solo una foto tuya

Viendo cómo está el mundo, ya no nos parece tan loca la utopía de despertarnos un día cualquiera y descubrir que estamos en mitad de un apocalipsis zombie. Aunque es difícil saber si seremos de los que sobrevivirá o de los que rápidamente formará parte del ejercito de muertos vivientes, sí que podemos hacernos una idea de cómo seremos si nos llegamos a convertir en zombie, y esto es gracias a la inteligencia artificial, como viene siendo costumbre. Porque en los últimos días se ha popularizado un nuevo filtro que analiza los rostro de las fotos que usemos para darle ese toque putrefacto típico de los no-muertos.

Pero a diferencia de otras ocasiones, no se trata de un filtro de Instagram o de Snapchat (que seguro que los hay) sino de un proyecto independiente que parte de otro muy popular: el que te convertía en dibujo animado.

Así serías si te mordiese un zombie

Para convertir tu cara en la de un zombie solo tienes que dirigirte a la página web de Make Me a Zombie y cargar tu foto. No hay app que instalar ni nada parecido, todo funciona a través de la página web.

Para subir tu foto basta con darle a Choose Picture o Browse y elegir la foto que deseas ver con la carne colgado. Luego, selecciona Make me a Zombie! para que los servidores comiencen a procesar la imagen.

Eso sí, asegúrate de que la foto sea decente, con una iluminación favorecedora y que la cara se vea claramente (y a poder ser, de frente) para que la IA la reconozca correctamente y aplique los filtros necesarios. No hace falta que recortes la foto para que solo se te vea la cara, pues eso ya lo hace la propia web.

En la propia portada de la web puedes ver algunos ejemplos de fotos ideales, así como sus resultados, para que te hagas una idea. Dependiendo de la foto veremos unos efectos u otros, pronunciando heridas o tonos de piel paliduchos propias de estas criaturas, modificando incluso el pelo para que el filtro tenga mayor credibilidad.

Si te gusta el resultado puedes descargarte la comparativa entre la foto original y el zombie haciendo clic en Download o bien optar por el montaje únicamente pulsando sobre Show Just the Zombie.

¿Es seguro convertir mi foto en zombie usando esta web?

¿Y que pasa con tus fotos una vez las subes? A las malas hemos aprendido que, si valoras tu privacidad, este tipo de curiosidades no son del todo fiables. En este caso, los desarrolladores aseguran que las imágenes no quedan almacenadas en ningún servidor, pues una vez procesado el filtro de zombie, se eliminan. Lo único que se recopilan son los típicos datos de navegación de Google Analytics.

Es más, tal y como podemos leer en su sección de preguntas y respuestas, la web no hace negocio de ningún tipo ya que su objetivo no es ganar dinero (no tiene ni publicidad).

Si te fías de su palabra, entonces parece bastante seguro que no habrá problemas por subir tus fotos.