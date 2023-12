Recibe una videollamada personalizada de Papá Noel gratis felicitando a los pequeños de la casa

En estas fechas tan señaladas, la ilusión de los más peques es uno de los motores de la Navidad y la llegada de Papa Noel (y seguidamente, de los Reyes Magos) es el gran evento que los niños y niñas esperan con gran impaciencia. Para intentar calmar las aguas, para rebajar expectativas o para intentar hacer florecer más esa ilusión, desde hace unos años es posible recibir una videollamada personalizada de Papá Noel para que se comunique con nuestros pequeños.

Este mensaje lo grabará el mismísimo Santa Claus y lo enviará directamente a tu móvil, pronunciando el nombre del pequeño al que vaya dirigido, y felicitando su buen comportamiento del año sin llamar la atención en aquellas cosas que sean necesarias mejorar.

Cómo recibir una videollamada de Papa Noel estas Navidades

Este método es gratuito y bastante sencillo de utilizar, aunque el metraje ciertamente limitado y apenas nos dará para unos 20 segundos de vídeo, aproximadamente. Lo bueno es que podemos personalizar el mensaje completamente escribiendo lo que queramos que Papa Noel diga. Además, soporta una gran variedad de idiomas (entre ellos el Español, obviamente).

Solamente hay que dirigirse a la web de Synthesia pinchando AQUÍ: https://synthesia.io/santa y una vez dentro, lo ideal es crearse una cuenta (gratuita) para que el vídeo se genere más rápidamente y no tenga una marca de agua en una esquina, pero si esto no te importa demasiado, puedes comenzar sin hacerte una cuenta.

Al abrir la mencionada página web, podrás seleccionar desde qué lugar o qué fondo quieres que tenga Papá Noel grabe el video mensaje. ¡Y ojo, que también puedes elegir a Mamá Noel!

Una vez tengas tu plantilla elegida, solo te queda redactar el mensaje. Ten en cuenta que la limitación es de 250 caracteres, por lo que no podrás explayarte demasiado. Finalmente, solo te queda ingresar tu correo electrónico, pulsar en «No soy un robot» y darle a Continue and send the greeting.

El vídeo comenzará procesarse y cuando esté listo te llegará un email avisándote de que ya tienes disponible tu videollamada de Papa Noel, junto a un enlace donde poder verla y descargarla. Y si no te han gustado los resultados, siempre puedes probar a realizar otro corrigiendo las partes a mejorar.

¡No te pierdas a Santa Clus repartiendo regalos en directo!

Pero ojo, porque eso no es todo. Este año también puedes seguir en directo a Papa Noel mientras reparte los regalos por todo el mundo. No le pierdas la pista a Santa Claus gracias a Google y su «Santa Tracker», una herramienta online que, a modo de GPS, nos va enseñando en qué país se encuentra Papa Noel durante toda la Nochebuena y cuántos regalos ha repartido hasta el momento. Puedes conocer más sobre esta app aquí:Sigue a Papá Noel en directo y mira por dónde va repartiendo regalos a través de Google.