One Piece: Así queda el ranking de recompensas más altas tras Wano

¡Aviso de spoilers! Si no estás al día con el manga de One Piece, quizá no te interese seguir leyendo. Los seguidores de los capítulos semanales de One Piece estamos de racha, pues cada vez que acaba un arco, como es el caso de Wano actualmente, Eiichiro Oda (autor de la obra) nos suele regalar varias entregas llenas de información que enriquecen el lore de la serie y nos ayudan a descubrir grandes incógnitas que llevamos arrastrando prácticamente desde el inicio de la aventura. En esta ocasión, con el capítulo 1058 de One Piece, hemos descubierto uno de los detalles más jugosos del shonen: nuevas recompensas.

Porque no solo se han revelado los nuevos precios que piden por cada miembro de la banda del Sombrero de Paja, sino que también hemos descubierto la recompensa de grandes personajes como Mihawk y se han actualizado las de Crocodile y la de Buggy con base a los sucesos acaecidos recientemente.

Wanted: Estos son los personajes de One Piece con mayores recompensas (tras Wano)

Con Wano ya finiquitado, Oda ha aprovechado para ponernos al día en otras tramas de la serie y de paso actualizar algunos carteles de Se Busca. Así pues, hemos aprovechado para hacer lo propio y actualizar el ranking de personajes de One Piece con recompensas por encima de los mil millones de Berries.

GOL D. ROGER

5.564.800.000

El Rey de los Piratas, por supuesto, sigue teniendo la recompensa más alta. ¿La llegará a superar Luffy al final de la serie?

EDWARD NEWGATE

(Barbablanca)

5.046.000.000

Era el yonkou con la mayor recompensa. Su título de «El hombre más fuerte del mundo» lo avala. Poco más que añadir.

KAIDO

4.611.100.000

Kaido esta(ba) considerada «la criatura más fuerte del mundo» y no es para menos. Hasta su derrota, era el yonkou vivo con mayor recompensa.

CHARLOTTE LINLIN

(Big Mom)

4.388.000.000

Big Mom es una de las villanas que más guerra les ha dado a los protagonistas del manga no solo en su propia saga, sino también en Wano.

SHANKS

(El Pelirrojo)

4.048.900.000

Entendemos que Shanks es el yonkou que menos problemas le ha dado a la justicia, de ahí que sea el que menor recompensa tenía de los cuatro que conocíamos hasta ahora. Hoy por hoy, es el yonkou por el que más Berries se pide.

DRACULE MIHAWK

(Ojos de Halcón)

3.590.000.000

Es la primera recompensa que conocemos de Mihawk, presumiblemente aumentada tras la abolición de los Shichibukai.

BUGGY

3.189.000.000

El Payaso Buggy es uno de los personajes favoritos de Oda, de ahí que lo veamos brillar en esta recta final de la serie. No solo ha conseguido que el mundo lo vea como un yonkou, sino que además su recompensa ha pegado un subidón de 15.000.000 a nada más y nada menos que 3 mil millones.

MONKEY D. LUFFY

(Sombrero de Paja)

3.000.000.000

Junto al título de yonkou, a Luffy le han caído tres mil millones en su cartel de Wanted, que además estrena nueva fotografía con su transformación en Nika.

TRAFALGAR LAW

3.000.000.000

Law también sube de recompensa y se equipara a la de Luffy y Kid, manteniendo todavía más si cabe esa suerte de «trio» espiritual que une a los tres integrantes más peligrosos de los Supernova.

EUSTASS ‘Captain’ KID

3.000.000.000

A Kid no le hizo nada de gracia que Luffy y, especialmente Buggy, ascendieran a yonkou, sin embargo, su recompensa sí que se ha igualado con la de Luffy y Law por participar en la derrota de Kaido y Big Mom.

MARSHALL D. TEACH

(Barbanegra)

2.247.600.000

Poco sabemos de los movimientos de Barbanegra por el momento, de hecho esta es la última recompensa que conocemos, por lo que es probable que en la actualidad haya cambiado.

KING

1.390.000.000

Podríamos decir que es el subordinado con mayor recompensa de One Piece. Es el primer al mando de Kaido y único Lunarian conocido.

MARCO

(El Fénix)

1.374.000.000

El bueno de Marco tiene una de las frutas mitológicas más espectaculares de la serie. Aunque ahora viaja por libre, era el capitán de la primera flota de Barbablanca.

QUEEN

(La Plaga)

1.320.000.000

Queen es el segundo al mando de los piratas de Kaido, con una recompensa un poco por debajo de la de su compañero King pero bastante por encima de la de Jack. Es de los que más juego ha dado desde el principio del arco de Wano.

CROCODILE

1.965.000.000

Crocodile es otro de los grandes piratas que ha visto crecer su recompensa como la espuma tras aliarse en la Cross Guild que comparte con Mihawk y Buggy. De 81.000.000 a casi dos mil millones.

RORONOA ZORO

(El Cazapiratas)

1.101.000.000

Zoro vuelve a ser el tripulante de los Sombrero de Paja con mayor recompensa, superando nuevamente a Sanji. Su anterior precio era de 320.000.000 Berries.

JINBE

(El Caballero del Mar)

1.100.000.000

El Gobierno y la Marina considera que el nuevo timonel de Luffy está un pelín por debajo en cuanto a peligrosidad respecto a Zoro, compartiendo prácticamente la misma recompensa. Ha subido a este precio desde los 438.000.000 anteriores.

KATAKURI

1.057.000.000

Katakuri es el primer oficial con menor recompensa de los yonkou que hemos conocido a lo largo de la serie.

SANJI

(Pierna Negra)

1.032.000.000

Sanji vuelve a la depresión y esta vez más que justificada. Aunque es de los poquísimos que supera los mil millones dentro de los Sombrero de Paja, ha visto como no solo Zoro, sino ahora también Jinbe lo ha superado, relegándolo a la cuarta recompensa más alta de la banda. Tras los hechos acontecidos en Totto Land, su precio estaba en 330.000.000 Berries.

JACK

(La Sequía)

1.000.000.000

La tercera estrella de Kaido cierra la lista de las mayores recompensas de One Piece. Fue el primer personaje que conocimos con un Wanted superior a los mil millones (o en este caso, igual).

El precio de los Sombrero de Paja también ha subido

Aunque solo cuatro integrantes de la banda de los Sombrero de Paja superan los mil millones, que tampoco es moco de pavo, el precio por la cabeza del resto de la tripulación ha incrementado considerablemente tras el final de Wano.

Nico Robin: 930.000.000 (antes 130.000.000).

930.000.000 (antes 130.000.000). Usopp : 500.000.000 (antes 200.000.000).

: 500.000.000 (antes 200.000.000). Franky : 394.000.000 (antes 94.000.000).

: 394.000.000 (antes 94.000.000). Brook : 383.000.000 (antes 83.000.000),

: 383.000.000 (antes 83.000.000), Nami : 366.000.000 (antes 66.000.000).

: 366.000.000 (antes 66.000.000). Chopper: 1.000 (antes 100).

De esta forma, la tripulación de los Sombrero de Paja -sin contar la Gran Flota- tiene una recompensa total de 8.806.001.000 Berries.

¿Qué te parece cómo queda el ranking de las recompensas más altas de One Piece? ¿Crees que algún personaje merece más (o menos)? ¿Nos hemos dejado alguna? ¡Puedes escribirnos tus comentarios más abajo!