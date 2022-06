Las 5 mejores apps para aumentar tu productividad

Uno de los objetivos básicos de nuestro día a día es intentar no perder el tiempo para intentar ser lo más productivo posible. Para ello puede que se necesite del uso de determinadas aplicaciones o herramientas web que han llegado para hacernos la vida más fácil así que, ¿por qué no vamos a darle una oportunidad?

No importa si se es estudiante o un trabajador de cualquier tipo de industria. Toda persona debería buscar el objetivo de rendir el mejor en el día a día para llegar a ser el mejor en lo suyo haciendo el uso adecuado del tiempo y de los recursos. Cosas como los cuadernos, relojes, teléfonos u ordenadores se han modernizado hasta tal punto que ya podemos hacer de todo a tan solo un clic de distancia desde casi cualquier dispositivo. La tecnología hay que saber utilizarla para aprovecharla mejor y eso es de lo que te queremos hablar en este artículo.

Las aplicaciones que buscas para aumentar tu productividad

Hay un mercado muy abundante en el que literalmente hay una app para cualquier cosa que se necesite, de la misma forma que hay un vídeo de YouTube para cualquier problema que queramos solucionar. Hay aplicaciones con las que se pueden aprender cosas todos los días, hasta aplicaciones para hacer ejercicio de la misma forma que las hay para cocinar. Durante los últimos meses han aparecido, o mejorado, muchas aplicaciones que merecen mucho la pena si lo que se busca es aumentar la productividad.

Miro

Es una de las plataformas más interesantes que hay en el ámbito de la gestión. Utilizada principalmente por las empresas, es una herramienta que también se puede utilizar de forma individual por todas las características que ofrece. Si estás en una empresa te vendrán genial sus plantillas para poder planificar y ejecutar de forma eficiente y si eres estudiante te servirá para tomar mejores apuntes, organizarlos mejor y poder tener en el mismo vídeo, audio, texto o vídeo.

En el ámbito de la productividad te puede ayudar por diversas razones, pero una de las cosas que te recomendamos es usarla para hacer un planificador mensual para organizar mejor tu tiempo. Una vez tengas el mes organizado por días, las tareas se deberían completar en base a un objetivo por lo que el tiempo se optimizará al máximo.

Trello

Si Google la ha seleccionado como parte de las mejores apps en Google Play por algo será. Es un tablero kanban que te permitirá organizar las tareas de forma eficiente y productiva. ¿Cómo? Te deja crear tarjetas para cada una de las tareas a realizar y modificarlas a tu antojo ya sea creando una lista dentro de ella, asignando una persona, un deadline y mucho más.

Conociendo toda esta información la gestión de proyectos y del flujo de trabajo se optimizará no solo para la persona indicada para la tarea, sino también para todo el equipo ya que se sabe en todo momento cuál es el estado de la tarea. Muchas personas la utilizan de forma individual, ya que es una herramienta gratuita, para gestionar su vida personal y profesional desde un punto de vista más “técnico” para organizarse y tener más tiempo para el ocio.

Asana

Asana es una herramienta parecida a Trello pero mucho más profesional desde el punto de vista de gestión de proyectos. Tiene una interfaz de lo más intuitiva y es el lugar perfecto para centralizar todas las tareas de los equipos de trabajo e incluso también las tareas del día a día personal si así lo deseas.

Permite sincronizar las tareas con Google Calendar para que quizá desde los dispositivos móviles sea más fácil de utilizar, aunque cuenta con su propia app, y tiene una versión gratuita. Sus tarjetas también son completamente personalizables en las que puedes añadir etiquetas, deadlines, asignar personas, añadir textos… Es una herramienta muy completa.

Notion

Notion es a la productividad lo que Google a las búsquedas. No solo es una herramienta de organización del día a día sino que también se pueden tomar apuntes, planificar, organizar proyectos y mucho más. Una de las ventajas que tiene es que si la quieres usar de forma individual posiblemente te saldrá gratis y, como todas las apps anteriores, funciona en iOS, Android y cuenta con versión de escritorio. La automatización de tareas es otro de sus puntos fuertes por lo que si pasas si periodo de onboarding, que quizá es un poco complicado a la hora de comenzar, será una app que te ayude mucho más de lo esperado.

Google Calendar

Esta herramienta que ofrece Google de forma gratuita a todo el que quiera es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo, y eso que hay muchos que no le sacan el máximo potencial. Su función es la de un calendario en el que podemos ir añadiendo eventos para que luego nos recuerde qué es lo que tenemos, cuándo y por cuánto tiempo. Podemos decir que es un asistente personal virtual gratuito que nos ayudará a ahorrar tiempo. Lo que no muchos saben, o por lo menos no lo aprovechan, es que tiene integraciones con todo el sistema Google por lo que resulta muy interesante desde el punto de vista de la productividad ya que en un evento de Google Calendar puedes incluir un documento de Google Docs o el enlace a un Hangout para no perder el tiempo abriendo distintas apps. Puedes modificar la vista como quieras, ya sea que quieras ver qué pasa en un día, en una semana o un mes para poder planificar de la mejor manera posible y sacar tiempo para más cosas que quieras hacer.

Uno de los errores más comunes en la vida de todo estudiante y trabajador es creer que con la organización de nuestra cabeza es suficiente. Pero no siempre todos tenemos la mente más privilegiada para acordarnos de todo en todo momento, por lo que estas apps pueden ayudarnos a organizarnos mejor para no solo no perdernos nada, sino para no distraernos con tonterías y poder emplear ese tiempo extra en otras tareas de ocio. Si ya utilizamos la tecnología para ahorrar tiempo y encima controlamos nuestras finanzas personales, ¿qué nos impide disfrutar de la vida?

Utilizar la tecnología con cabeza es nuestra responsabilidad y el uso de estas apps te ayudarán a tener un mejor ritmo de vida.