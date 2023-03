Esta pagina web te recomienda películas y series parecidas a la que estás buscando

Hoy en día, con la de plataformas y contenido que disponemos, pasamos más tiempo dando vueltas entre los distintos catálogos que viendo películas. Entre que nos paramos a mirar la sinopsis, los géneros o el grado de coincidencia según nuestros gustos, el tiempo se nos echa encima y en ocasiones apagamos la tele sin llegar a ver nada. Para evitar todo este trasiego, existe un método que rápidamente te recomienda películas parecidas a esa que tanto te ha gustado.

Se trata de una página web que descubrí hace poco cuando me dio el venazo por ver películas de misterio e intriga. Siendo Shutter Island un referente de este género, decidí ver cuáles eran similares y así seguir disfrutando de películas de calidad que no se salieran de este circuito.

Encuentra películas parecidas a tus favoritas con una simple búsqueda por título

El sitio web en cuestión es BEST SIMILAR, una web bastante simple, pero que cumple su función. Quizá su mayor problema, ya te aviso desde ahora, es que toda su base de datos está en inglés, con lo cual tendremos que introducir los títulos de las películas en este idioma con tal de encontrarlos en su buscador. Así, por ejemplo, si queremos buscar «Identidad», tendremos que introducir «Identity». Pero al fin y al cabo, si no conoces el título en inglés, es algo que una simple consulta en Google te puede solucionar.

Entrando en materia, Best Similar tiene una barra de búsqueda como comentábamos antes, donde simplemente tenemos que escribir el título de la película en cuestión. Se abrirá un desplegable con la lista de películas que coinciden en nombre y tendremos que seleccionar la que corresponda a la que estamos buscando.

Acto seguido, la web nos devuelve un enorme listado con títulos que, ya sea por género, por trama o por otras variables, se parecen a la película que hemos buscado. Concretamente, Best Similar nos mostrará un porcentaje de similitud entre la recomendación y la cinta buscada, así como detalles básicos tipo duración, género, tipo de público afín o sinopsis. También tendremos disponible una puntuación del 1 al 10 y un botón para añadirla a nuestra lista de seguimiento para no perder la película de vista.

Filtra resultados por estilo o conceptos que formen parte de la trama

Más interesante resultan los campos de estilo, que nos describe lo que nos podemos encontrar en la película (giro argumental, surrealismo, psicología, final inesperado…) y argumento, que nos describe con términos aquellos que más describen la trama (paranoia, obsesión, personajes misteriosos, idas y venidas, soledad, suspense…).

Lo mejor de todo es que si estamos buscando títulos que contengan uno de estos estilos o argumentos, basta con hacer clic para que Best Similar nos liste todas las películas relacionadas, obteniendo al momento infinidad de recomendaciones que muy probablemente nos acaben gustando.

Y si no eres tanto de películas, sino de series, Best Similar también tiene un apartado para series que funciona de la misma forma. Gracias a esto, cada vez que encuentro una película o serie que me gusta, miro en esta web cuáles son las siguientes que podría ver; luego, cuando ya he decidido cuál, consulto en JustWatch en qué plataforma puedo verla.