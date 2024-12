Cómo ver tu Spotify Wrapped 2024 con tus canciones más escuchadas del año

Sí, amigos, llega el final del año y con él, el tan vanagloriado Spotify Wrapped 2024 (por unos, y vilipendiado por otros). En este año, se han introducido algunas novedades respecto a las anteriores entregas, siendo este Wrapped uno de los más completos que hemos visto desde que Spotify lanzara esta función.

Además, y como nos tienen acostumbrados, la compañía también ha publicado la lista de canciones más escuchadas a nivel mundial y nacional.

Ya puedes acceder a tu Spotify Wrapped 2024 desde la app para smartphones

Así pues, si eres usuario de Spotify, coge tu smartphone porque desde él ya puedes ver tu resumen del año. Ojo, el Wrapped 2024 solo se puede ver desde la app móvil (¡recuerda actualizar la app!), no desde la versión de escritorio ni desde la web.

Como viene siendo habitual, en el resumen anual no solo podrás ver qué canciones has escuchado más, sino otros detalles relevantes como los artistas y álbumes que más tralla le has dado durante el 2024; pódcast incluidos -si también usas Spotify como plataforma para consumir este tipo de contenido.

Novedades en el Spotify Wrapped del 2024

Aunque lo que todos esperamos es ese ranking personalizado de lo que hemos escuchado a lo largo del año, en esta ocasión, la gente de Spotify ha preparado unas cuantas sopresas para aderezar tan esperado momento (por algunos; por otros, no tanto).

Tu evolución musical. Verás hasta tres fases musicales por las que has pasado este año.

Tu playlist de evolución musical . Basada en tu evolución musical, esta lista tendrá tus canciones favoritas y nuevas que te puedan gustar según el algoritmo.

Tu artista top . Además de saber qué artista has escuchado más, podrás descubrir que porcentaje de escucha le has dado este año respecto al resto de usuarios. También verás tu «racha de escucha más larga» donde descubrirás cuánto tiempo seguido lo has estado oyendo.

Tu lista de reproducción de vídeos musicales . Si eres premium de Spotify, tendrás esta lista adicional con los videoclips oficiales de tu Spotify Wrapped 2024.

Más allá del 'top 5' . Accede a tus 100 canciones más escuchadas y los 20 artistas más destacados, con una playlist propia.

Clips de tus artistas. Algunos artistas y podcasters han grabado un pequeño mensaje que se desbloqueará si estás entre los fans más activos.

Algunos artistas y podcasters han grabado un pequeño mensaje que se desbloqueará si estás entre los fans más activos. AI DJ. La IA de Spotify Wrapped te ofrece comentarios personalizados sobre tu año musical; este año, también disponible en español.

Las canciones y artistas más escuchados del año en Spotify

Artistas más escuchados en el mundo este año:

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish Travis Scott Peso Pluma Kanye West Ariana Grande Feid

Canciones más escuchadas en el mundo este año:

“Espresso”, de Sabrina Carpenter “Beautiful Things”, de Benson Boone “BIRDS OF A FEATHER”, de Billie Eilish “Gata Only”, de FloyyMenor y Cris Mj “Lose Control”, de Teddy Swims “End of Beginning”, de Djo “Too Sweet”, de Hozier “One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp)”, de The Weeknd, JENNIE y Lily Rose Depp “Cruel Summer”, de Taylor Swift “Die With A Smile”, de Lady Gaga con Bruno Mars

Artistas más escuchados en España este año:

Myke Towers Bad Bunny Feid SAIKO Quevedo Anuel AA Rauw Alejandro KAROL G Dei V JC Reyes

Artistas femeninas más escuchadas en España este año:

KAROL G Taylor Swift Lola Indigo Bad Gyal Aitana Emilia Shakira Maria Becerra Nicki Nicole Young Miko

Canciones más escuchadas en España este año:

“Si Antes Te Hubiera Conocido”, de KAROL G “LUNA”, de Feid “LA FALDA”, de Myke Towers “BADGYAL”, de SAIKO, JC Reyes y Dei V “X’CLUSIVO – REMIX”, de Gonzy, SAIKO y Arcángel “Gata Only”, de FloyyMenor y Cris Mj “Santa”, de Rvssian, Rauw Alejandro y Ayra Starr “Manos Rotas”, de DELLAFUENTE y Morad “La Bachata”, de Manuel Turizo “FARDOS”, de JC Reyes y De La Ghetto

Pódcasts más escuchados en España este año: