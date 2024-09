Descargar Spotify Web Player | Cómo usar Spotify en el navegador (móvil y PC)

Spotify, como tantos otros servicios, funciona con conexión a la red y generalmente, lo utilizamos mediante su programa o aplicación oficial. No obstante, también ofrece la posibilidad de usarlo directamente en un navegador, sin necesidad de descargar ni instalar el cliente; esto se consigue mediante el conocido como Spotify Web Player, o dicho de otro modo, el reproductor web de Spotify.

Esta alternativa nos resulta útil si puntualmente estamos usando un dispositivo que no es nuestro y no queremos instalar ninguna app o dejar nuestra cuenta iniciada (con lo cual podemos optar por abrir una página privada en el navegador), o simplemente porque no tenemos espacio para instalar Spotify.

Sacando provecho del Spotify Web Player

Tanto si estás en el ordenador como en un smartphone/tablet, puedes usar el Spotify Web Player. Eso sí, en el caso de los móviles y tablets, es necesario que no tengas instalada la aplicación de Spotify, porque sino se te abrirá ésta al pulsar en el enlace de la web. Si quieres emplear la versión de navegador, primero tendrás que desinstalar la app. En ordenador, sin embargo, el programa y la versión web pueden convivir.

Así pues, para acceder al reproductor de Spotify online:

Abre esta web de Spotify: https://open.spotify.com/ o copia y pega la dirección en tu navegador de Internet. Inicia sesión con tu cuenta y contraseña habitual (si no estaba ya iniciada de antes). Entrarás en Spotify. Reproduce cualquier canción y disfruta de la música.

Como podrás observar, la interfaz es prácticamente igual a la de la app y el programa de escritorio por lo que podrás manejarte sin problemas.

Eso sí, este reproductor cuenta con algunas limitaciones: Olvídate de usarlo sin conexión, ya que al ejecutarse directamente en el navegador no puede almacenar canciones para escucharlas offline. Luego, es posible que algunos atajos no sean compatibles (hablamos de botones de auriculares inalámbricos o pulseras conectadas, combinaciones de teclado en PC, asistentes virtuales como Siri o Google Assistant, etc…) o que falte alguna lista interactiva demasiado especial.

Pero por el resto de cosas, a priori, podrás usar este Spotify online como siempre, incluidas las ventajas de tu cuenta Premium (salvo la de guardar canciones sin conexión). Hasta funciona el sistema de dispositivos conectados dentro de la misma red por si deseas alternar entre ellos o sincronizarlos.

Por otra parte, si tienes una cuenta gratuita seguirás con las mismas restricciones: publicidad y reproducción aleatoria en listas.

Un pequeño truco para usar la versión web de forma más cómoda en móvil

Si no podemos o queremos tener la app instalada pero nos da un poco de pereza tener que estar abriendo el navegador e introduciendo la dirección web, podemos añadir un acceso directo a la pantalla de inicio de nuestro smartphone o tablet.

Cuando tengamos abierta la página del Spotify Web Player en el navegador, tocamos en en el icono de opciones (suele ser el de tres puntos) y buscamos algo similar a Añadir a la pantalla de inicio (dependiendo del navegador, el proceso puede cambiar). En Chrome, por ejemplo, seguramente ya te saldrá un pequeño aviso cuando entres en la web para agregarlo sin necesidad de seguir estos pasos.

Así, se añadirá un acceso directo en la pantalla principal que directamente abrirá la web cada vez que lo toquemos.