Cómo ver el historial de notificaciones en Android para volver a consultar notificaciones eliminadas

¿Alguna vez has eliminado una notificación que en realidad no querías borrar? Seguro que en más de una ocasión te has arrepentido de haber deslizado el dedo demasiado rápido sin haberte parado a leer más detenidamente el contenido de ese aviso. Hace algún tiempo, existían apps de terceros que «grababan» tus notificaciones para así tener una copia de seguridad, pero ahora, el propio sistema Android ya implementa un historial de notificaciones con el que revisar de nuevo todo lo que le ha llegado a tu móvil.

Es una forma muy interesante de recuperar mensajes de apps que ya has cerrado, o incluso para saber a qué hora te llegó según qué notificación.

Activar y entrar en el historial de notificaciones de Android

Con semejante función ya integrada en nuestros Android, no está de más tenerla activada por si en alguna ocasión se da una de las situaciones que describíamos arriba. Así pues, en las siguientes líneas te ilustramos cómo llegar hasta el historial de notificaciones en Android. Eso sí, ten en cuenta que los menús pueden variar dependiendo de la marca de smartphone, pero más o menos estas imágenes deberían servirte de guía (realizadas desde Android stock).

Primero, localiza la app de Ajustes de tu móvil Android y ábrela.

En los Ajustes encontrarás un apartado llamado Aplicaciones y notificaciones (o Notificaciones a secas, según tu modelo).

Accede a Notificaciones, donde se encuentran todas las configuraciones relacionadas con los avisos que recibe tu teléfono.

Aquí verás la entrada Historial de notificaciones: tócala para entrar en ella y acceder a tu historial.

Si no lo tenías activado, ahora es el momento en el que puedes habilitarlo para que el teléfono comience a registrar las notificaciones que le van llegando.

Cabe destacar que si no tenías el historial de notificaciones activado, no podrás ver tus notificaciones pasadas. Es a partir de habilitarlo cuando tu Android te mostrará las que hayan ido entrando en las últimas 24 horas.

Así pues, en tu historial de notificaciones puedes ver las notificaciones recientemente cerradas, y más abajo las últimas recibidas en las 24 horas separadas por aplicaciones.

Como puedes comprobar, esta herramienta resulta clave para ver y gestionar las notificaciones que has recibido, incluso si ya las has eliminado. Esto es útil cuando has eliminado accidentalmente una notificación importante o si deseas revisar una notificación anterior para obtener más información, como comentábamos antes.

Accede a la configuración de las notificaciones de las apps directamente desde

Luego, además de revisar las notificaciones que han recibido, la función Historial de notificaciones también permite a los usuarios configurar sus preferencias de notificación para cada aplicación individualmente. Por ejemplo, pueden elegir si quieren recibir notificaciones de una aplicación en particular, o si prefieren silenciarlas.

También pueden establecer diferentes tonos de notificación para cada aplicación y elegir cómo desean que se muestren las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Es, esencialmente, otra forma de acceder a la configuración de las notificaciones.

¿Qué te parece esta función? ¿La conocías? Si no es el caso, quizá también te interese descubrir el filtro de spam de SMS que también integra Android.