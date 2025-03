Indirectas para WhatsApp: 14 frases de decepción para tu estado

En la vida, todos pasamos por momentos de decepción, y WhatsApp es uno de los canales por los que más nos comunicamos hoy en día, siendo un lugar más donde soltar lo que sentimos sin necesidad de hablarlo de cara. A veces, decir las cosas directamente puede ser complicado, sobre todo si no queremos herir a alguien o armar un pitoste. Por eso, las frases indirectas de decepción en WhatsApp son una opción: te ayudan a desahogarte, a mandar un mensaje sutil y a que el otro lo capte sin que tengas que señalarlo con el dedo. En este artículo, os recopilamos varias frases originales que puedes usar en tu estado o en tu apartado de info de WhatsApp, dependiendo de la situación.

En WhatsApp, los estados y la info (la «info» es esa frase que aparece junto a nuestro nombre de usuario, que por defecto pone «¡Hola! Estoy usando WhatsApp») son casi como un escaparate de nuestras emociones. Cuando alguien nos decepciona —ya sea en el amor, con amigos o en el trabajo—, a veces preferimos dejar que una frase hable por nosotros. Es una forma de decir «estoy dolido» sin entrar en más detalles.

Frases Indirectas para expresar decepción en WhatsApp

Indirectas de decepción en el amor

El amor puede ser increíble, pero también nos deja con el corazón hecho trizas de vez en cuando. Si tu pareja te ha fallado o las cosas no van como esperabas, atento a estas frases indirectas de decepción:

A veces, el amor es solo un bonito espejismo.

Esperaba un abrazo y me dieron la espalda.

El corazón no miente, pero a veces se equivoca.

Indirectas de decepción con amigos

Los amigos son esos pilares que elegimos, pero cuando nos fallan, duele muchísimo. Si quieres mandar una indirecta a ese amigo que no estuvo cuando lo necesitabas, prueba estas frases:

La amistad no se mide en likes, se mide en estar.

Hay amigos que brillan más cuando no los necesitas.

La lealtad no se pide, se demuestra.

A veces, los amigos son solo conocidos con recuerdos.

Indirectas de decepción en el trabajo

El trabajo también tiene sus altibajos, y no hay nada más frustrante que un compañero que no cumple o un jefe que no valora tu esfuerzo. Estas frases te ayudarán a desahogarte:

En equipo se gana, pero no todos juegan limpio.

A veces, el café es el único que no decepciona en la oficina.

No todo el que aplaude te apoya.

Indirectas de decepción en general para WhatsApp

Para esos días en que la vida te da un golpe y no sabes ni por dónde empezar, aquí van algunas frases de decepción indirectas que sirven para cualquier ocasión:

La vida te enseña, pero a veces las lecciones duelen.

Esperar menos es el truco para que la decepción no sea tan grande.

A veces, las sonrisas esconden más que las lágrimas.

La decepción es solo un desvío, no el final.

Recuerda que puedes usar estas frases tanto en tus estados de WhatsApp (que se eliminarán pasadas 24 horas desde su publicación, un formato ideal para este tipo de contenido) como en el apartado info donde se quedarán permanentemente hasta que decidas cambiarlas.