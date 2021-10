Cómo jugar a los videojuegos para móvil de Netflix (sin coste adicional)

Gracias a diversos rumores y filtraciones sabíamos que Netflix estaba interesada en entrar en el mundo de los videojuegos. Tras haber desplegado varios títulos en algunos países, finalmente la compañía ha lanzado su oferta de juegos también en España, y, como esperábamos, lo ha hecho sin coste adicional.

Así pues, todo aquél que disponga de cualquiera de las suscripciones de Netflix ahora también podrá echarse unas partidas directamente en su móvil o tablet a los diferentes títulos que la compañía ya ha puesto a disposición, ampliando su catálogo recurrentemente como suele hacer con las pelis y series.

Así puedes acceder a los videojuegos de Netflix

Primero de todo, cabe destacar que por el momento sólo están disponibles a través de la app para Android, por lo que los usuarios de un iPhone o iPad, o los que vean Netflix en su televisor o en la web no podrán disfrutar de ellos.

Luego, esta nueva inclusión se está desplegando paulatinamente entre todos los usuarios, por lo que es posible que -al momento de escribir estas líneas- y habiéndose estrenado esta novedad recientemente, no te aparezca en tu dispositivo hasta pasado un tiempo.

Dicho lo cual, para jugar a los videojuegos de Netflix basta con abrir la aplicación, donde verás una nueva categoría llamada Juegos en la zona inferior de la pantalla

Así pues, dentro de la propia app tendremos el listado de juegos a los que podemos echar unas partidas. Si seleccionamos cualquiera de ellos, se abrirá el Google Play desde el cual podremos descargar dicho videojuego de Netflix.

Una vez descargado, bien podremos ejecutarlo como una app independiente más (esto hará que se abra la app de Netflix para ejecutarse desde ahí), o desde dentro de la app de Netflix.

Estos juegos no se ejecutan en streaming, al menos por ahora

Eso sí, hay que señalar un detalle con el cual conviene no confundirse: los juegos se ejecutan localmente en tu dispositivo, no en la nube. Es decir, a diferencia de las series y películas, los videojuegos de Netflix no se transmiten en streaming (como en Stadia o en Xbox Cloud Gaming) sino que se almacenan y funcionan en base a la capacidad de tu móvil o tablet.

Aunque tampoco debería ser un problema mayor, pues prácticamente todos los juegos que actualmente está ofreciendo Netflix no ocupan demasiado espacio de almacenamiento ni suponen una carga pesada para los procesadores, por lo que los equipos de gama media e incluso baja no deberían tener problemas para ejecutarlos.

Lista de juegos de Netflix disponibles con tu suscripción

Los videojuegos de Netflix comparten tres detalles clave: no incluyen compras extra dentro de la app, no tienen anuncios y no hay que pagar por ellos (teniendo ya una suscripción a Netflix).

Al momento de estrenarse este servicio adicional de videojuegos, estos son los títulos disponibles:

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3

Como podemos comprobar, la lista no es demasiado amplia pero como indicábamos al principio, se espera que poco a poco se vaya ampliando.