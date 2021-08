5 consejos para proteger el iPhone del malware

El crecimiento en el uso de dispositivos móviles ha sido casi tan exponencial como el crecimiento de internet. Una de las marcas que mayor beneficio han obtenido es Apple pues sin duda sus dispositivos son de los más populares en el mundo.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, los dispositivos de Apple no son al 100% infalibles contra los programas maliciosos como malware. Y es que los hackers y cíber delincuentes poco a poco han avanzado en tecnología. Esto les ha permitido desarrollar malwares capaces de vulnerar a Apple, es por eso que aquí te diremos cómo protegerte.

¿A qué es vulnerable mi iPhone?

Si tienes un dispositivo móvil de la marca de la manzana como un iPhone, debes de saber que este también está en peligro. Aquí te contaremos cuáles son los 3 principales riesgos a los que se enfrenta

Hackers: Los hackers son un peligro real, solo basta con ver lo que pasó con iCloud para entenderlo. Existe un riesgo muy grande de que un hacker se cuele a tu equipo con intenciones poco amigables las cuales pueden ir desde robar tu información hasta el espionaje y control de tu equipo.

Un malware es una clase de programa malicioso el cual agrupa a otros como virus o programas espías. Aunque muchos podrían pensar que esto no es verdad, ya existen malware para Apple. Solo basta con leer sobre los virus para Apple detectados por compañías de seguridad. Al igual que con los hackers, sus intenciones pueden variar. Hay malware para robos de datos, ataques a equipos, etc. Robo y fraude: Por último, podemos encontrar que otro gran riesgo de usar un iPhone es el hecho de que tomen el control del mismo y vacíen tus cuentas bancarias, hagan compras, clonen tarjetas, etc.

5 formas para proteger tu móvil de Apple

Cuida qué apps instalas

Una de las formas en las que los malware pueden colarse dentro de nuestros dispositivos es mediante apps desconocidas. Antes de instalar una app es importante verificar su origen.

Si estás pensando en instalar alguna app fuera de App Store, es mejor que tengas cuidado pues estas no siempre son tan confiables. Al igual que en Android, siempre está el riesgo de encontrar apps corrompidas. Puedes usar los consejos de seguridad de Apple para protegerte. En sus foros encontrarás consejos para saber si las apps son seguras. También podrás conocer la experiencia de otros usuarios en temas de seguridad.

Restauración de fábrica

En dado caso de que creas que tu equipo está vulnerado o en riesgo por algún malware, una buena forma de eliminarlo es restaurando tu equipo de fábrica. Al hacerlo, estarás borrando toda la información dentro.

Lo sabemos, esto puede ser algo difícil y molesto pues tienes que comenzar desde cero, pero también es algo muy efectivo. La restauración de fábrica eliminará todo, así que tu equipo terminará totalmente limpio y libre de riesgos por lo que podrás usarlo con tranquilidad.

Actualizaciones de seguridad

Las actualizaciones de seguridad resultan ser una de las claves más importantes a la hora de proteger tu iPhone. En cada actualización, Apple lanza parches de seguridad cuyo objetivo es cerrar brechas potenciales en el sistema operativo. También se añaden mejoras a las barreras de seguridad.

Si tú no actualizar tu equipo estarás poniendo tu iPhone en gran peligro pues no tendrá las nuevas herramientas para proteger tu móvil. Así que, si recibes una notificación para actualizar el sistema operativo de tu iPhone, entonces es mejor no ignorarla, instálala cuanto antes para mantener a raya a los malware.

Una VPN

La VPN se encarga de crear un escudo entre tú e internet gracias a su funcionamiento como intermediario. Usar una VPN evitará que cualquier hacker pueda colarse y colocar un malware en tu móvil. Hoy en día existen muchas VPN, por ejemplo, aquí encuentras VPN para iOS, perfecta para tu iPhone. Esto ayudará a crear un escudo cuando navegues en internet. También te permitirá cambiar tu ubicación y servidor a dónde tú quieras.

Otra gran ventaja es el hecho de que podrás acceder a contenido restringido en tu país como películas de Netflix o páginas web.

Cuidado con las redes de Wifi abiertas

Si bien es todo un alivio encontrar una red wifi sin contraseña en el parque, biblioteca, centro comercial o aeropuerto, esto también es un gran riesgo. Una red wifi sin contraseña es una invitación a que cualquiera pueda acceder a los dispositivos conectados.

Lo mejor es no conectarse a redes Wifi abiertas, aunque si lo tienes que hacer, es importante usar sistemas para protegerte. Una VPN, por ejemplo, es una buena forma de hacerla, otra opción es no abrir aplicaciones sensibles como lo puede ser tu app del banco o tu iCloud.

Pon atención a los mensajes y enlaces

Una de las modalidades más comunes para el robo de información o la incursión con malware en iPhone es el Phishing. Esto debido a que el Phishing puede pasar inadvertido en usuarios que no prestan atención a lo que abren en su móvil.

El Phishing es una modalidad basada en el engaño en la cual se te envía un enlace fraudulento para buscar que caigas en este. Mediante técnicas que buscan alertarte y asustarte, los hackers buscarán que hagas clic en el enlace e ingreses datos personales que no darías a cualquier persona.

Por ejemplo, puede que te envíen un mail alertando de que tu cuenta de iCloud fue hackeada y para restaurarla, debes de ingresar nuevamente tu correo y contraseña. El problema está en que, en realidad, ese no es un correo de iCloud sino un enlace apócrifo al cual le estarás dando todos tus datos.

Así que, si quieres proteger tu iPhone de los hackers, malware, estafas y filtración de información, debes de estar muy atento. Cada uno de estos consejos están pensados para cualquier persona, no importa si no eres expertos en tecnología. ¡Así que no hay pretextos para no ejecutarlos!