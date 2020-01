3 programas para descargar drivers gratis en Windows que funcionan de verdad

En ocasiones, al arrancar un ordenador por primera vez tras un formateo o al instalar un sistema operativo nuevo, probablemente nos hayamos topado con que algo no funcionaba bien: o la pantalla no se mostraba a la resolución correcta, o la tarjeta de red no conectaba a Internet, o algún puerto no terminaba de reconocer los dispositivos que enchufábamos, etc. Esto suele deberse a la falta de drivers, que tendríamos que descargar por nuestra cuenta.

El problema llega cuando en internet se nos complica la búsqueda, especialmente cuando se trata de equipos antiguos, pues algunos sitios no parecen del todo fiables y en los del fabricante no hay rastro de ellos más allá de un manual de instrucciones en PDF. Y si nos da por utilizar uno de esos programas que analizan el ordenador para descargar los drivers, muchos de ellos tras finalizar el examen nos piden comprar el software para instalarlos.

Sí, hay programas que examinan tu PC y proceden a descargar los drivers que le faltan (o a actualizarlos) totalmente gratis

Pero lo cierto es que también existen soluciones freeware igual de potentes que las de pago, pero que quizá no están tan bien posicionadas en Google o directamente no son muy conocidas, pese a que cuentan con todo lo que uno busca: que descargue los drivers y que lo haga gratuitamente.

DriverPack Solution, la opción fácil para los usuarios menos experimentados

Es quizá uno de los más recomendados dentro del mundillo y lo es por algo. DriverPack Solution no se anda por las ramas y nada más arrancar el programa se pone a analizar tu PC y a descargar los drivers que le falten al equipo gratuitamente. Ofrece, además una gran compatibilidad con sistemas operativos, componentes y fabricantes.

No requiere instalación como tal (es portable) y cuenta con un asistente de voz que nos va explicando paso a paso qué cambios está realizando, aunque se puede silenciar.

Por otro lado, su único punto negativo es que adicionalmente descarga el navegador Opera (y un acceso directo a Facebook), aunque si nos fijamos antes de iniciar el proceso de instalación del programa podremos desactivar dicha opción en el modo experto.

Descargar DriverPack Solution

Snappy Driver Installer, para aquellos que controlan más del tema

Esta alternativa, también completamente gratuita, está enfocada para los usuarios algo más técnicos. Ya desde la propia descargar del programa, pues no viene compilado en un único archivo sino que tendremos que localizar el .exe correspondiente para arrancarlo (también es portable).

La interfaz tampoco resulta tan familiar como DriverPack Solution aunque para al ojo técnico le resultará más atractivo ya que ofrece mucha más información relativa a los componentes y drivers, pudiendo seleccionar cuáles queremos descargar o actualizar.

Descargar Snappy Driver Installer

Driver Booster 7, otra alternativa «user friendly»

Driver Booster 7 se parece más a DriverPack Solution; tras instalar el programa, éste analiza el ordenador y nos devuelve la lista de componentes que conviene actualizar. Eso sí, en este caso la versión gratuita del software sólo nos descargará algunos drivers, dejando otros fuera, que sólo podremos obtener tras adquirir la edición completa del programa.

También cuenta con otras herramientas para mejorar el rendimiento del ordenador a la hora de ejecutar juegos o para optimizar el sistema, aunque no podemos avanzarte ninguna impresión ya que no hemos probado estas funcionalidades.

Descargar Driver Booster 7

Con cualquiera de estos tres programas podrás descargar los drivers que le falten a tu equipo, especialmente útiles en situaciones donde quieres aprovechar un PC antiguo en el que le has instalado una versión de Windows pasada que ya no tiene soporte.

Como bolita extra te dejamos con 3DP Chip, otra alternativa de corte técnico que puede ayudarte con esto de los drivers.

