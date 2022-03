Pillan a El Xokas con una cuenta falsa en Twitter defendiéndose de haters

Si en estos días has visto que El Xokas ha sido Trending Topic en Twitter, no es por alguna de sus controvertidas frases que haya soltado durante su stream. Aunque el origen de la polémica sí que surge a través de una emisión en directo; y es que al parecer, mientras el popular streamer entraba en Twitter cuando se encontraba retransmitiendo en Twitch, algunos seguidores se percataron que la cuenta con la que aparecía conectado en la red social del pajarito, no era la suya habitual.

No han sido pocos los que han comenzado a tirar del hilo hasta encontrar dicha cuenta fake de El Xokas, para la cual usaba el nombre de CathyVipi y la que, en estos momentos, ya no está activa. Sin embargo, y como suele ser costumbre, de poco ha servido porque Twitter se ha llenado de capturas de pantalla de los comentarios más polémicos que El Xokas habría realizado con dicha cuenta.

CathyVipi, el alter ego de El Xokas que utilizaba para flamear contra los que le criticaban en Twitter

¿Y qué hacía El Xokas con esta cuenta secundaria? Principalmente, defenderse de los que le criticaban. Presumiblemente, para darle una mayor credibilidad al personaje, Xokas se habría hecho pasar por una seguidora del propio Xokas aportando sus argumentos ante los usuarios que le criticaban en la red social, la mayor parte del tiempo devolviendo insultos o rebatiendo ferozmente ante sus haters.

Elxokas tiene una cuenta secundaria para insultar a los que le critican NO pic.twitter.com/b86m1PHmy8 — Adrià (@Admave13) March 19, 2022

No pasa nada, aquí está el directors cut con la barra de Twitch para que se vea lo que era. Ojo al lenguaje corporal y a cómo se traba cuando es consciente de cómo ha metido la pata. pic.twitter.com/RKpnQFfQao — Ⓙⓐⓥⓘ (@JaviBonus) March 19, 2022

Y, obviamente, no han tardado en aparecer decenas de memes parodiando distintos aspectos de esta disparatada situación:

xokas riéndose con los memes y xokas cuando cierre stream pic.twitter.com/jLByOlwDc9 — milotix (@mil0tix) March 20, 2022

lo de cathyvipi y el xokas ya lo destapó delfín asturiano hace años pic.twitter.com/nukuQ85Z78 — Le robé el @ a paco sanz (@paco_sanz) March 20, 2022

Pregúntale a Lebron James cuántas cuentas secundarias tiene. — Isma Juárez (@IsmaJuarez) March 20, 2022

Basta con hacer una búsqueda en Twitter o entrando en su trending topic (tanto el de El Xokas como el de CathyVipi) para encontrar un verdadero reguero de memes.

El Xokas reconoce que la cuenta secundaria es suya

Después de esta polémica, los ojos estaban clavados en el protagonista esperando las explicaciones que tendría que dar frente a lo sucedido. Ciertamente, su reacción no se ha hecho de rogar y de manera muy natural ha reconocido que, efectivamente, dicha cuenta le pertenece.

Xokas reconociendo que es CathyVipi JAJAJDJSJAJAJAJ me descojono cómo lo pinta que hasta se hizo pasar por una tía y que siendo tan rico no estaría haciendo estas cosas. Es literalmente un puto pringao JAJAJAJAJA pic.twitter.com/G0pz4RF2fc — Aitor 🇪🇭 (@HiAitor) March 20, 2022

Es más, se ha sorprendido al saber que toda la polémica venía de algo que, al parecer, no era ningún secreto, pues algunos de sus seguidores ya conocían este dato desde hace varios meses, según comenta en el extracto de su directo que puedes ver sobre estas líneas.

¿Soy TT porque me han descubierto una cuenta secundaria de Twitter? Sí, la tengo, es mía. […] Yo creo que ya hay mucha gente que sabía que esta cuenta era mía, realmente. Yo ya tengo muchísimas menciones desde hace tres o cuatro meses… […] Me hice una cuenta hace meses porque no quiero flamear a la peña muchas veces por mi cuenta main.

¿Se verá afectada la imagen de El Xokas tras este incidente, o directamente ni nos acordaremos de ello en las próximas semanas? Puedes dejarnos tu opinión más abajo.