ONE PIECE confirma segunda temporada en Netflix: «Necesitarán un doctor a bordo»

Aunque el éxito de ONE PIECE en Netflix ha sido desmesurado, a estas alturas de la película sabemos que las cifras no lo son todo para que una plataforma como Netflix decida renovar una serie. En el caso del Live Action de One Piece, su posible segunda temporada estaba en el aire hasta que finalmente, justo dos semanas después de su estreno, Eiichiro Oda -autor del manga original- ha anunciado la renovación de la serie.

Así pues, luz verde para los Sombrero de Paja, que tal y como adelanta el mangaka en el vídeo donde agradece el apoyo a los fans, los protagonistas «necesitarán un doctor a bordo» en clara referencia al personaje Chopper.

NAKAMA!!! 🏴‍☠️👑 It fills us with great joy to give you this message directly from Oda-Sensei. ⛵️ #OnePieceNetflix #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/X8ZOLPkaXD — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) September 14, 2023

En un vídeo donde vemos a Oda hablar a través de su propio Den Den Mushi (también conocido como Caracolófono), el autor agradece a los fans el apoyo durante todos estos años y particularmente al recibimiento del Live Action, para el cual ha estado trabajando durante años junto a Tomorrow Studios, la productora detrás de esta adaptación.

Más interesante resulta la segunda parte de este vídeo, en el cual adelanta que «justo dos semanas después de su estreno, he recibido buenas noticias…». Acto seguido, anuncia que Netflix ha decidido renovar por una segunda temporada.

«Las aventuras de Iñaki [actor que interpreta a Luffy]y el resto de Sombrero de Paja seguirán adelante. Todavía nos llevará un tiempo terminar los guiones, así que tened paciencia. Así pues, parece que los Sombrero de Paja necesitarán un buen doctor… Ya veremos».

El vídeo finaliza con un boceto de Chopper, personaje clave de esta segunda temporada en la cual se adaptarán los eventos de la isla de Drum, junto a otros grandes momentos previos y previsiblemente, posteriores.

ACTUALIZACIÓN: Versión del vídeo en español:

¡¡¡NAKAMA!!! 🏴‍☠️👑 Un mensaje directamente de Oda-Sensei: los sombreros de paja VOLVERÁN ⛵️ #OnePieceNetflix pic.twitter.com/N9i9px98pN — Netflix España (@NetflixES) September 14, 2023

Lo que sabemos de la segunda temporada de ONE PIECE

De las palabras de Oda se desprende que los guiones para la segunda temporada de ONE PIECE todavía no están acabados. Esto desminitiría los recientes rumores que afirmaban que los guiones ya estaban escritos desde la primera temporada.

Por otra parte, dos productores ejecutivos de One Piece han declarado recientemente algunos detalles a tener en cuenta sobre el rumbo de esta serie.

One Piece Live Action Executive Producer says he hopes the show could go as far as 12 seasons if Netflix deems it worthy of continuous renewal pic.twitter.com/KgdcjHRrS9 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) September 13, 2023

Según Marty Adelstein, les encantaría poder llegar a lanzar 12 temporadas de la serie, ya que existe mucho material que adaptar. «Aunque lancemos 6 temporadas, seguramente solo usemos la mitad de capítulos del manga […] Todo lo que hacemos está aprobado por Netflix, Shueisha y Oda; son parte de la negociación».

One Piece Live Action Executive Producer mentions they have a roadmap of possible ways to split up to six seasons (should Netflix renew), but are very united in making sure no truly important stories or characters end up being cut pic.twitter.com/7KDu32SPxC — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) September 13, 2023

Luego, Becky Cements afirma que ya han adelantado muchas conversaciones sobre cómo harán la segunda temporada, y también se ha hablado por encima sobre qué se haría de la temporada tres a la seis. «Estamos todos de acuerdo en que no podemos saltarnos las partes imprescindibles del manga, y esa es nuestra principal guía, las historias y los personajes que ya conocemos son importante para los fans».

¿Qué te parecen estas BIG NEWS por parte del Live Action de One Piece de Netflix? ¿Esperabas la renovación por una segunda temporada? Recuerda que puedes ver el anime y manga de One Piece en esta entrada.