Materialescolar.es, la mejor app de entretenimiento

Los españoles están en una situación complicada, ya que, ante la amenaza del coronavirus, el Gobierno ha decretado el estado de alarma en todo el país, obligando a todos los ciudadanos a estar dentro de sus hogares. En principio, este confinamiento tiene una duración de 15 días, pero todo apunta a que los días de cuarentena se van a alargar.

Esto causa el desasosiego para miles de familias que ya no saben qué hacer con sus pequeños para que no se aburran en casa. Por eso, no hay nada mejor que contar con una papeleria online con la que poder comprar todo tipo de juegos, manualidades, pinturas y un sinfín más de artículos con los que los niños estarán entretenidos y, además, desarrollarán su creatividad.

¿Qué es materialescolar.es?

Materialescolar.es es la mejor aplicación de entretenimiento, ya que ofrece más de 41.000 productos para que los niños y los mayores puedan divertirse y aumentar su creatividad y capacidad intelectual. Además, los pedidos llegan al hogar en tan solo 48 horas, por lo que servirán de gran ayuda en estos tiempos donde parece que las horas pasan más lentas.

Por otro lado, los envíos son gratis en el territorio peninsular y se pueden devolver todos los productos en los 30 días siguientes al día de compra. Asimismo, ante cualquier duda, materialescolar.es tiene una atención al cliente inmejorable para resolver todas las consultas que puedan surgir en el momento de la compra, envío o devolución del artículo. Cabe señalar que existen descuentos para familias numerosas y estudiantes.

Juegos para todas las edades

En materialescolar.es hay una gran variedad de productos como bolígrafos, pizarras, pinturas, calculadoras, plastilina, papeles de diferentes tipos o juegos. Centrándonos en estos últimos, la app de papelería online cuenta con juegos adaptados a todas las edades.

Para los bebés se pueden encontrar juegos para desarrollar la motricidad y los sentidos como sonajeros, mordedores o puzzles. Para los niños están los juegos didácticos donde podrán aprender a leer, sumar, restar o multiplicar. Todo ello de una forma tan divertida que ni se darán cuenta de que están aprendiendo.

Por otro lado, un juguete que se puede encontrar en la papelería online y que ha pasado de generación en generación son las marionetas. Estas fomentan la imaginación de los más pequeños, ya que se pueden inventar historias, contar cuentos o formar un teatro donde participe toda la familia. Además, en el sitio web hay cuadernos para colorear. De esta forma, los niños podrán seguir potenciando su creatividad.

Juguetes de construcción, de imitación y para exteriores

En materialescolar.es también se pueden encontrar juegos de construcción, ideales para desarrollar la lógica en los niños con figuras de mayor o menor dificultad. Por su parte, los juegos de imitación permiten que los más jóvenes aprendan valores y comprendan las acciones que llevan a cabo sus personas cercanas.

Y para los hogares que cuenten con jardín, en el sitio web podrán encontrar juguetes como balones, cuerdas o cubos ideales para espacios abiertos. Asimismo, cabe señalar que se recomienda el uso de puzzles, cuentos y juegos de mesa para toda la familia, ya que no solo es una buena manera de divertirse, sino que también fomenta la unión entre todos los miembros de la familia.

Manualidades para uso escolar y profesional

En materialescolar.es hay productos y materiales para todo tipo de usos, ya sea para los niños que quieran desarrollar su creatividad como para los adultos que necesiten ciertos artículos para sus labores profesionales. Por tanto, la papelería online tiene adhesivos y pegamentos para pegar todo tipo de cartulinas, tejidos, cerámica, paquetes de regalo o cartones, entre otros materiales.

Por otro lado, también se pueden encontrar cartulinas, gomets y goma eva para manualidades infantiles o para usos más elaborados como disfraces o maquetas. Además, en el sitio web se pueden comprar acuarelas, ceras, pinturas de dedos, pinturas para tejidos, tizas de colores… En definitiva, todas las pinturas para que tanto mayores como pequeños puedan desarrollar su creatividad y distinguir entre las diferentes texturas y estilos.

En la papelería online de materialescolar.es cuentan con plastilina, arcilla y demás materiales para poder moldear y dar forma a figuras de animales, personas y objetos de todo tipo. También, se pueden encontrar caballetes, bastidores, paletas para las pinturas y todo lo necesario para que niños y adultos descubran la belleza del arte o para aquellos que se dedican a la pintura de una forma más profesional.