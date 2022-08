¿Las historias de Instagram son una estafa o son legítimas? Tu mejor guía para 2022

¿Qué son las historias de Instagram?

Las historias de Instagram, también conocidas como historias IG o historias Insta, son una función de la aplicación de Instagram que se introdujo en 2016 para que los usuarios de la aplicación compartieran sus contenidos, como fotos, vídeos y textos, que se eliminan automáticamente o desaparecen en 24 horas. Se estima que 500 millones de usuarios de la aplicación utilizan la función a diario, lo que supone aproximadamente el 86,6% de los usuarios.

Las historias de IG aparecen en la parte superior del feed con un anillo de colores alrededor de ellas y la foto de perfil del usuario.

¿Cómo funcionan las historias de IG?

Se utilizan principalmente para publicar contenido que la gente no necesita necesariamente en su feed principal. Se trata de contenido tomado principalmente a lo largo del día o para llamar la atención sobre algo en su feed.

La función ofrece una serie de opciones que sus usuarios pueden utilizar para publicar fotos, vídeos y textos temporales en una presentación de diapositivas. Además, hay algunos efectos interesantes como;

Música, puedes añadir una pista a tu publicación, todo ello proporcionado por la aplicación.

Textos personalizables en el efecto de color de la fuente, la posición, y una disposición de un fondo colorido.

Pegatinas para tu publicación, por ejemplo, ubicación, hashtag, etiqueta, encuestas y pegatinas GIF.

Grabación de fotos y vídeos con increíbles filtros y también con transmisión en directo.

La navegación se realiza deslizando el dedo hacia la derecha para la publicación anterior o hacia la izquierda para la siguiente. También puedes hacer una pausa para ver historia instagram durante más tiempo tocando y pulsando en la pantalla. Puedes responder a las historias pulsando sobre el envío de un mensaje que va directamente a los mensajes directos de la persona, o darle a me gusta a la historia pulsando sobre la forma de corazón en la parte inferior derecha de la publicación.

Cuando el contenido se comparte en las historias de IG, puedes elegir entre compartirlo de forma privada con algunos de tus seguidores o de forma pública. Públicamente significa que cualquiera puede verlo y reaccionar a él e incluso descargarlo y compartirlo utilizando la aplicación de descarga de historias de Instagram.

¿Cómo se producen las estafas en Instagram?

La mayoría de las estafas en las historias de IG suelen buscar el acceso a tu cuenta o a tus datos personales. Los detalles de la cuenta intercambiados en los enlaces compartidos dan a los hackers acceso a tu cuenta y ejecutan sus estafas en tu cuenta.

Los posers que utilizan cuentas falsas o cuentas comprometidas, que pueden ser en forma de falsos influencers, patrocinios o regalos, piden acceso a tus datos bancarios y utilizan la información para hackear tus cuentas.

Esto nos lleva a la pregunta ¿es seguro el descargador de historias de Instagram? Sí y no la descarga o la visualización de las historias de Instagram no tiene ningún daño en sí mismo lo que se hace con el contenido es lo que podría traer el daño por lo que ser vigilantes en el contenido que consume

5 estafas comunes en las historias de Instagram

La suplantación de identidad se realiza mediante el envío de un mensaje de llamada a la acción con un enlace sospechoso que solicita tu información personal, especialmente un correo de suplantación de identidad de Instagram.

Falsos patrocinadores que piden tus datos financieros para pagar.

Historias sospechosas que exigen una acción inmediata, por ejemplo, artículos a bajo precio que le piden que compre antes de que se agoten las existencias.

Trabajos falsos.

Regalos de fantasía.

Esto es sólo una mención de algunas de las características o denominadores comunes que son demasiado buenos para ser verdad y que llaman a la acción inmediata.

Cómo evitar estafas en las historias de Instagram

Mantente alejado de las siguientes historias de Instagram si quieres evitar ser estafado:

Las historias de phishing se hacen generalmente a través de enlaces sospechosos que te llaman a la acción. Pedir acceso a tu información personal es la forma en que los hackers obtienen acceso a tu cuenta

Cualquier oferta que suene demasiado buena para ser verdad artículos de bajo precio, trabajos fáciles y regalos.

Historias en las que se le pide que comparta información personal, como datos financieros

Además, si alguien que conoces o que sigues desde hace tiempo comparte una publicación sospechosa, ponte en contacto con él directamente para confirmar que es él, ya que alguien podría estar suplantándolo.

Por último, no te apresures a actuar, comprueba siempre dos veces una cuenta para asegurarte de que es legítima. Ten cuidado con el contenido de las historias de IG que descargas o ves. Una cuenta puede ser creada por estafadores para estafar a las personas que sólo ven el estado sin verificar que la cuenta es legítima.

¿Las historias de IG son una estafa o son legítimas?

Aunque la función en sí es legítima, no faltan individuos malintencionados con cuentas falsas que estafan a la gente en la función. A medida que la plataforma sigue creciendo, los ciberdelincuentes y los estafadores también han encontrado una oportunidad para estafar a la gente en la aplicación si uno no está interesado en ella.

Las historias de Instagram se han convertido en un objetivo fácil para los estafadores. Su función no permanente, que hace que el contenido desaparezca en 24 horas sin dejar rastro de la estafa, y el creciente número de usuarios que utilizan la función la convierten en un lugar ideal para que los estafadores se dirijan a ella.

Además, la función es un objetivo fácil por su visibilidad en la parte superior del feed y su facilidad para navegar, lo que traduce que la mayoría de los fraudes en la aplicación se encuentran probablemente en esta función.

Los hackers secuestran tu identidad en la aplicación haciéndose pasar por la persona o la marca y enviando mensajes falsos que te instan a realizar una acción, por ejemplo, seguir un determinado enlace o solicitar dinero, vender cuentas y seguidores, regalos, falsos patrocinadores con un acuerdo publicitario, puestos de trabajo, lotería y romance, por mencionar sólo algunos, con el suficiente aliciente para que hagas lo que ellos quieren.

Las historias de Insta son fácilmente el lugar más fácil para ser hackeado en Instagram. Probablemente tú también has sido víctima de esto y te has preguntado si las historias de IG son legítimas. Los mensajes tentadores para navegar que expiran en 24 horas sin ningún rastro de evidencia quiero decir. ¿Qué es lo que hay que hacer, verdad?

Hay que estar atento a los signos reveladores de algo sospechoso que en su mayoría parece muy seductor o más bien demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.

En conclusión

Las historias de Instagram y los descargadores de historias son características legítimas y se han convertido en un elemento básico debido a su popularidad y su eficacia en el compromiso. Esto no es sólo para el entretenimiento, sino también para las empresas y las marcas. Decir que no vas a estar conectado con el resto del mundo por evitar las estafas significa perder muchas oportunidades de diversión y creatividad.

También hay contenidos legítimos en las historias. Sin embargo, es necesario prestar atención mientras se navega por estas historias para comprobar los antecedentes de cualquier cosa que parezca sospechosa. No te apresures a responder a nada sin comprobar los antecedentes.

Para responder a su pregunta ¿Son las historias de Instagram una estafa o legítimas? No, las historias de Instagram no son una estafa, pero son fácilmente utilizadas por los hackers para estafar a sus usuarios. Todas las aplicaciones de las redes sociales necesitan que los usuarios estén atentos y vigilantes mientras consumen diversos contenidos en ellas y las historias de Insta no son una excepción.