Fecha, hora y dónde ver La Velada del Año, el evento de boxeo de Ibai

El día de hoy está marcado en el calendario ya no sólo por los fans de Ibai, sino por el resto de streamers que han aceptado el reto de participar en un evento que nunca antes habíamos visto en España. Y es que Ibai ya ha puesto fecha y hora para celebrar la que será La Velada del Año, compuesta por tres combates de boxeo en los que se verán las caras Future, Torete, Míster Jagger, ByViruzz, Reven y ElMillor.

El evento será retransmitido de manera profesional, con un equipo de realización y múltiples cámaras, tal y como acostumbramos a disfrutar en la televisión. De hecho, no es la primera vez que Ibai organiza un especial de estas características, pues su productora también tiene experiencia en su particular adaptación de First Dates (de hecho, se graba en el mismo estudio que el programa de Carlos Sobera).

Fecha y hora de La Velada del Año

Aquí mismo te dejamos la fecha y hora de La Velada del Año, tal y como ha anunciado Ibai días atrás.

Fecha: 26 de mayo de 2021

26 de mayo de 2021 Hora: 19:00 11:00 12:00 13:00 14:00 PM 18:00 PM



Pero ojo, porque quizá «la velada» no queda aquí, ya que Ibai mismo ha prometido una segunda edición con él como combatiente si en algún momento durante el streaming se llega al millón de personas en directo.

Dónde ver La Velada del Año en directo

La Velada del Año se podrá ver en directo en el propio canal de Twitch de Ibai. De hecho, el creador de contenido se ha dirigido al resto de streamers para pedirles que no retransmitan el evento en ningún otro canal a la vez (una práctica habitual, especialmente en aquellos creadores que basan su contenido en reacciones).

TWITCH DE IBAI

Sin embargo, una vez acabe el directo, sí se podrán utilizar los clips de vídeo para su uso en otros vídeos.

Los combates

Tras un periodo de entrenamiento (del cual surgen dudas aún a día de hoy respecto a según qué participantes) y previa rueda de prensa con pesaje incluido, los combates que veremos este 26 de mayo quedan así, siendo este el orden previsto:

Future vs. Torete

vs. Míster Jagger vs. byViruZz

vs. Reven vs. ElMillor

No hay un horario establecido para cada combate, ya que cuando termine el primer encuentro se sucederá el siguiente; así hasta llegar al final entre Reven y ElMillor.

Participantes

En las siguientes líneas te dejamos una pequeña descripción de cada combatiente:

Future: Conocido también por su nombre real, Cristian Duarte es uno de los veteranos jugadores profesionales de eSports, más concretamente de LoL.

Torete: Si te gusta Fortnite probablemente hayas visto alguna partida de este youtuber que cuenta con 1,30 millones de suscriptores aproximadamente.

Míster Jagger: Youtuber con un humor muy personal que ha logrado cautivar a 1 millón de suscriptores en YouTube.

byViruZz: Viruzz es uno de los youtubers que mayor variedad de contenido aporta a sus 5 millones de seguidores: desde vlogs hasta automotción, sin olvidar retos o gaming.

Reven: Reven es otro de los que concentra una gran parte de seguidores en Twitch, siendo el único integrante de la casa de Ibai en este evento.

ElMillor: Este creador de contenido es mayormente conocido por ser uno de los grandes jugadores de LoL en España.